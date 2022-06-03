Для жителей микрорайона Улан-Удэ открыли новый стадион

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В школе №13 открылся долгожданный спортивный объект



2 июня прошло торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в средней школе №13 города Улан-Удэ. На строительство которого из федерального, республиканского и местного бюджетов были выделены более 35 млн рублей.



Площадь нового спортивного комплекса составляет более 7 тысяч квадратных метров и включает в себя:

- Стадион с футбольным полем размером 30х60 м и с прорезиненными беговыми дорожками вокруг футбольного поля и ямой для прыжков в длину;

- Универсальную спортивную площадку;

- Хоккейную коробку;

- Тренажёрную площадку с различными силовыми тренажёрами;

- Уличный спортивный комплекс;

- Трибуны для зрителей на 100 мест.



Оборудованный комплекс будет доступным для всех жителей микрорайонов Аршан и Лысая гора, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

