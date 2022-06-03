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Для жителей микрорайона Улан-Удэ открыли новый стадион

Для жителей микрорайона Улан-Удэ открыли новый стадион
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В школе №13 открылся долгожданный спортивный объект

2 июня прошло торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в средней школе №13 города Улан-Удэ. На строительство которого из федерального, республиканского и местного бюджетов были выделены более 35 млн рублей.

Площадь нового спортивного комплекса составляет более 7 тысяч квадратных метров и включает в себя:
- Стадион с футбольным полем размером 30х60 м и с прорезиненными беговыми дорожками вокруг футбольного поля и ямой для прыжков в длину;
- Универсальную спортивную площадку;
- Хоккейную коробку;
- Тренажёрную площадку с различными силовыми тренажёрами;
- Уличный спортивный комплекс;
- Трибуны для зрителей на 100 мест.

Оборудованный комплекс будет доступным для всех жителей микрорайонов Аршан и Лысая гора, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
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