В школе №13 открылся долгожданный спортивный объект
2 июня прошло торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в средней школе №13 города Улан-Удэ. На строительство которого из федерального, республиканского и местного бюджетов были выделены более 35 млн рублей.
Площадь нового спортивного комплекса составляет более 7 тысяч квадратных метров и включает в себя:
- Стадион с футбольным полем размером 30х60 м и с прорезиненными беговыми дорожками вокруг футбольного поля и ямой для прыжков в длину;
- Универсальную спортивную площадку;
- Хоккейную коробку;
- Тренажёрную площадку с различными силовыми тренажёрами;
- Уличный спортивный комплекс;
- Трибуны для зрителей на 100 мест.
Оборудованный комплекс будет доступным для всех жителей микрорайонов Аршан и Лысая гора, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Для жителей микрорайона Улан-Удэ открыли новый стадион
Общество, Фото:
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