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В Бурятии простятся с погибшим на Украине младшим сержантом

В Бурятии простятся с погибшим на Украине младшим сержантом
Общество, 
Булат Борбоев был уроженцем Окинского района

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии младший сержант Борбуев Булат Константинович.

Булат Борбуев родился 27 апреля 1989 года в селе Орлик Окинского района. Учился в Орликской средней школе.

- В школьные годы проявил себя активным, дисциплинированным, ответственным и любознательным учеником. Учителя и одноклассники отмечали в нем его неординарность, талант во всех начинаниях, скромность, доброжелательность и умение дружить, - сообщается в группе «Ока-инфо».

Получил юридическое образование в Улан-Удэнском торгово-экономическом техникуме.

Был призван в ряды армии в 2009 году. В 2013 году подписал контракт и начал службу в Хабаровске.

У него остались мама, жена и трое детей.

Булат Борбоев представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

Гражданская панихида и митинг-прощание состоятся 4 июня в селе Орлик. Местные жители соберутся в районном культурно-досуговом центре.


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