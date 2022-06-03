В Бурятии простятся с погибшим на Украине младшим сержантом

Булат Борбоев был уроженцем Окинского района
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии младший сержант Борбуев Булат Константинович.
Булат Борбуев родился 27 апреля 1989 года в селе Орлик Окинского района. Учился в Орликской средней школе.
- В школьные годы проявил себя активным, дисциплинированным, ответственным и любознательным учеником. Учителя и одноклассники отмечали в нем его неординарность, талант во всех начинаниях, скромность, доброжелательность и умение дружить, - сообщается в группе «Ока-инфо».
Получил юридическое образование в Улан-Удэнском торгово-экономическом техникуме.
Был призван в ряды армии в 2009 году. В 2013 году подписал контракт и начал службу в Хабаровске.
У него остались мама, жена и трое детей.
Булат Борбоев представлен к награждению орденом Мужества посмертно.
Гражданская панихида и митинг-прощание состоятся 4 июня в селе Орлик. Местные жители соберутся в районном культурно-досуговом центре.
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