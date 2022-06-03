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В Бурятии потушили пожар в нацпарке

В Бурятии потушили пожар в нацпарке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На утро пятницы нет лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии произошло два лесных пожара в Кижингинском районе и Тункинском нацпарке. Возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём и сухой грозы. Пожары тушили 22 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано три единицы лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,27 га.

Лесные пожары ликвидированы.

На утро 3 июня новых возгораний в лесах республики не обнаружено.

Республиканское агентство лесного хозяйства, в регионе действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы запрещено.

С 8 июня штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах- от 40 тысяч рублей.
лесные пожары

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