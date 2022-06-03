В Бурятии потушили пожар в нацпарке

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На утро пятницы нет лесных пожаров



За прошедшие сутки в Бурятии произошло два лесных пожара в Кижингинском районе и Тункинском нацпарке. Возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём и сухой грозы. Пожары тушили 22 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано три единицы лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,27 га.



Лесные пожары ликвидированы.



На утро 3 июня новых возгораний в лесах республики не обнаружено.



Республиканское агентство лесного хозяйства, в регионе действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы запрещено.



С 8 июня штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах- от 40 тысяч рублей.

