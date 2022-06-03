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Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством

Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством
Общество,  Фото:pexels.com
Сельчанку наказали за ложный донос

46-летняя жительницы Джидинского района Бурятии признана виновной за заведомо ложный донос о преступлении.

Судом установлено, что женщина в состоянии алкогольного опьянения позвонила в отдел полиции и сообщила об угрозе убийством со стороны гражданского мужа. В ходе проведения доследственной проверки факт подтверждения не нашёл.

- Приговором Джидинского районного суда виновной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
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