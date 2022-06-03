Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством

Сельчанку наказали за ложный донос



46-летняя жительницы Джидинского района Бурятии признана виновной за заведомо ложный донос о преступлении.



Судом установлено, что женщина в состоянии алкогольного опьянения позвонила в отдел полиции и сообщила об угрозе убийством со стороны гражданского мужа. В ходе проведения доследственной проверки факт подтверждения не нашёл.



- Приговором Джидинского районного суда виновной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

