Сельчанку наказали за ложный донос
46-летняя жительницы Джидинского района Бурятии признана виновной за заведомо ложный донос о преступлении.
Судом установлено, что женщина в состоянии алкогольного опьянения позвонила в отдел полиции и сообщила об угрозе убийством со стороны гражданского мужа. В ходе проведения доследственной проверки факт подтверждения не нашёл.
- Приговором Джидинского районного суда виновной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сельчанку наказали за ложный донос
Вход на соревнования свободный
Соревнования стартуют 18 июля
Ожидаются грозы и сильный ветер
Мероприятие проведут в этнографическом музее
В соревнованиях по конному спорту среди лиц с ПОДА примут участие и спортсмены из Бурятии
Выставка в Благовещенске продлится по 7 августа
108 лам будут цитировать учения Будды Шакьямуни
Проект осуществляется совместно с чешскими зоологами
Театры, музеи, библиотеки и колледжи разработали мероприятия для детей из детских домов и реабилитационных центров республики
Лауреатами стали 15 ребят
Конкурсные работы должны быть представлены не позднее 15 июня
Он пройдёт в середине июня в Улан-Баторе
Теплицы можно использовать с ранней весны и до поздней осени
Пойдут ли власти Улан-Удэ на установление лимита скорости, пока неизвестно