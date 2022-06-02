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В Бурятии выберут логотип центра по культуре семейских

В Бурятии выберут логотип центра по культуре семейских
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Конкурсные работы должны быть представлены не позднее 15 июня

С 1 по 21 июня в Бурятии проводится конкурс на разработку логотипа координационного центра по культуре (семейских) старообрядцев, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

В конкурсе могут принять участие все желающие без возрастных ограничений: творческие коллективы, профессиональные дизайнеры, студенты.

– В логотипе должна быть отражена суть деятельности нашего координационного центра – сохранение традиционной культуры старообрядцев Забайкалья. Используемые орнаменты, элементы, сочетания цветов должны соответствовать стилистике изобразительного и декоративно-прикладного творчества семейских или ассоциироваться с их культурой, – подчеркнула координатор конкурса Наталия Нестеренко.

Конкурсные работы должны быть представлены в оргкомитет конкурса не позднее 15 июня. Заявки и конкурсные работы необходимо предоставить в координационный центр по культуре старообрядцев (семейских), по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 6, каб. 204. Работы в электронном формате следует отправить на почту [email protected] с пометкой «Конкурс».

С 16 по 20 июня состоится интернет-голосование за лучший логотип. 21 июня пройдет заседание жюри конкурса для подведения его итогов.

Создатель лучшего логотипа получит 15 тысяч рублей.
старообрядцы

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