Жителей призывают соблюдать противопожарные правила
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 июня ожидается пятый класс (самый высокий класс) пожарной опасности. Он прогнозируется в пяти района республики: Бичурском, Заиграевском, Мухоршибирском, Селенгинском Хоринском.
Четвёртый класс пожарной опасности прогнозируется в трёх районах: Джидинском, Еравнинском и Кяхтинском. На остальной территории прогнозируются III и II классы пожарной опасности.
Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
В Бурятии ожидается самый высокий класс пожарной опасности
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