В Бурятии ожидается самый высокий класс пожарной опасности

Жителей призывают соблюдать противопожарные правила



По данным Бурятского гидрометцентра, 3 июня ожидается пятый класс (самый высокий класс) пожарной опасности. Он прогнозируется в пяти района республики: Бичурском, Заиграевском, Мухоршибирском, Селенгинском Хоринском.



Четвёртый класс пожарной опасности прогнозируется в трёх районах: Джидинском, Еравнинском и Кяхтинском. На остальной территории прогнозируются III и II классы пожарной опасности.



Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

