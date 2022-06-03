В Улан-Удэ проведут мотоджимхану

Вход на соревнования свободный



4 июня в Улан-Удэ состоится «MoToGymKhana». Мотоджимхана — спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.



- Трасса лёгкая, для начинающих и опытных пилотов, - сообщает мотоклуб «Motopirates MCC».



Мотоджимхана пройдёт на площадке ТРЦ «Мёд» в 110 квартале. В 11:30 начнётся регистрация. В 12:00 стартуют соревнования. Вход свободный.



Возрастное ограничение 18+

