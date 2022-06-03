Вход на соревнования свободный
4 июня в Улан-Удэ состоится «MoToGymKhana». Мотоджимхана — спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.
- Трасса лёгкая, для начинающих и опытных пилотов, - сообщает мотоклуб «Motopirates MCC».
Мотоджимхана пройдёт на площадке ТРЦ «Мёд» в 110 квартале. В 11:30 начнётся регистрация. В 12:00 стартуют соревнования. Вход свободный.
Возрастное ограничение 18+
В Улан-Удэ проведут мотоджимхану
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