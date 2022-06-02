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В Бурятии построят спортплощадку за 11 млн рублей

В Бурятии построят спортплощадку за 11 млн рублей
Общество, 
Спортивную площадку строят в Селенгинском районе

Новую спортивную площадку с искусственным покрытием построят в посёлке Бараты Селенгинского района Бурятии. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. Завершить строительство планируется в августе этого года, сообщили в районной администрации.

Ученики посёлка Бараты с 1 сентября начнут заниматься физкультурой на новой спортивной площадке. Сейчас идёт устройство подпорной стены. Согласно проектной документации, размеры стадиона - 60 на 20 метров.

- Площадка будет разбита на две части, одна - для занятий баскетболом, волейболом или футболом, другая предусмотрена для воркаута с тренажёрами для физических упражнений, а также скамейки для отдыха. Спортивная площадка будет огорожена забором, будут установлены фонари, - сообщил начальник управления капстроительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Стоимость строительства составляет 11 млн рублей. 
спортивная площадка

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