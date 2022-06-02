В Бурятии построят спортплощадку за 11 млн рублей

Спортивную площадку строят в Селенгинском районе



Новую спортивную площадку с искусственным покрытием построят в посёлке Бараты Селенгинского района Бурятии. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. Завершить строительство планируется в августе этого года, сообщили в районной администрации.



Ученики посёлка Бараты с 1 сентября начнут заниматься физкультурой на новой спортивной площадке. Сейчас идёт устройство подпорной стены. Согласно проектной документации, размеры стадиона - 60 на 20 метров.



- Площадка будет разбита на две части, одна - для занятий баскетболом, волейболом или футболом, другая предусмотрена для воркаута с тренажёрами для физических упражнений, а также скамейки для отдыха. Спортивная площадка будет огорожена забором, будут установлены фонари, - сообщил начальник управления капстроительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Стоимость строительства составляет 11 млн рублей.

