В соревнованиях по конному спорту среди лиц с ПОДА примут участие и спортсмены из Бурятии
В Иркутской области, в деревне Грановщина Иркутского района на базе конно-оздоровительного комплекса с 6 по 11 июня пройдут всероссийские соревнования по конному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Турнир будет проводиться по паралимпийской выездке.
К участию во всероссийских соревнованиях допускаются спортсмены 2010 года рождения и старше, имеющие нарушения функций опорно-двигательного аппарата и органов зрения. Уже заявились команды из Бурятии; Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Ленинградской, Тюменской областей; Красноярского и Забайкальского краёв. Среди участников есть как опытные титулованные спортсмены, включая членов сборной команды России по паралимпийской выездке, так и дебютанты соревнований такого высокого статуса.
Соревнования проводятся по официальным тестам по паралимпийской выездке международной федерации конного спорта. Медицинскую классификацию спортсменов проводят сертифицированные судьи-классификаторы. Судейство осуществляет главная судейская коллегия, утверждённая всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата под контролем технического делегата федерации конного спорта России. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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В Иркутской области пройдёт всероссийская паралимпийская выездка
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