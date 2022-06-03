Ожидаются грозы и сильный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 июня по республике облачно с прояснением, местами дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +17,+22, местами +10,+15.
В Улан-Удэ днём кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура днём +18,+20.
В Бурятии сохранится пасмурная погода
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Общество, 03.06.2022
Ожидаются грозы и сильный ветер
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