В храмах Бурятии отметили Вознесение Господне

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Также состоялось награждение за усердное служение церкви



2 июня, в сороковой день по Пасхе, во всех православных храмах Бурятии отметили праздник Вознесения Господня.



В канун праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил праздничное всенощное бдение с литией в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ. В сам день празднования Вознесения Господня митрополит Иосиф совершил божественную литургию в Вознесенском храме Улан-Удэ. Ему сослужил благочинный Улан-Удэнского церковного округа, настоятель храма иерей Роман Хлыбов и клирики храма.



- По окончании литургии было совершено славление праздника Вознесения Господня. Затем по случаю престольного праздника были возглашены уставные многолетия. Владыка митрополит обратился к прихожанам с архипастырским словом и поздравил каждого присутствующего с престольным праздником и Вознесением Господним, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



Кроме этого, за усердное служение церкви, к 20-летию хиротонии, клирик Свято-Одигитриевского собора города Улан-Удэ протодиакон Максим Пахолков был награждён медалью Улан-Удэнской и Бурятской епархии священномученика Ефрема епископа Селенгинского I степени.

