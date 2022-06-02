Также состоялось награждение за усердное служение церкви
2 июня, в сороковой день по Пасхе, во всех православных храмах Бурятии отметили праздник Вознесения Господня.
В канун праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил праздничное всенощное бдение с литией в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ. В сам день празднования Вознесения Господня митрополит Иосиф совершил божественную литургию в Вознесенском храме Улан-Удэ. Ему сослужил благочинный Улан-Удэнского церковного округа, настоятель храма иерей Роман Хлыбов и клирики храма.
- По окончании литургии было совершено славление праздника Вознесения Господня. Затем по случаю престольного праздника были возглашены уставные многолетия. Владыка митрополит обратился к прихожанам с архипастырским словом и поздравил каждого присутствующего с престольным праздником и Вознесением Господним, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Кроме этого, за усердное служение церкви, к 20-летию хиротонии, клирик Свято-Одигитриевского собора города Улан-Удэ протодиакон Максим Пахолков был награждён медалью Улан-Удэнской и Бурятской епархии священномученика Ефрема епископа Селенгинского I степени.
В храмах Бурятии отметили Вознесение Господне
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