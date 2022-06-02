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В Монголии продолжат реинтродукцию лошади Пржевальского

В Монголии продолжат реинтродукцию лошади Пржевальского
Общество,  Фото:pixabay.com
Проект осуществляется совместно с чешскими зоологами

В Монголии изучается следующий этап проекта по реинтродукции лошади Пржевальского. Член парламента Ц. Сэргэлэн встретился с послом Чехии Яном Вытопилом и директором Пражского зоопарка Мирославом Бобеком.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», Пражский зоопарк играет заметную роль в сохранении диких лошадей с прошлого века, а с 2010 года успешно реинтродуцирует лошадей Пржевальского в Монголии. Помимо транспортировки лошадей Пржевальского в Монголию, были сделаны определённые инвестиции для обеспечения среды обитания.

- С 2010 года мы работаем над реинтродукцией тахи или лошадей Пржевальского в Монголии. Сегодня популяция лошадей Пржевальского достаточна в горах Хустай и на территории заповедника Большой Гоби, и нет необходимости в повторной транспортировке животных. В этих районах достаточно лошадей Пржевальского, чтобы реализовать следующий этап проекта. Мы изучаем реализацию следующего этапа проекта по реинтродукции лошади Пржевальского с 2019 года. По результатам исследования два участка в аймаке Дорнод: южная часть реки Могой и заповедник Номрог – считаются наиболее подходящими для реализации следующего этапа проекта, – рассказал директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек, выразив уверенность в поддержке со стороны парламента.

Депутат Ц. Сэргэлэн, в свою очередь, отметил, что нужно будет наладить сотрудничество с главным управлением по охране границ, местной администрацией аймака и должностными лицами заповедников. Также он выразил готовность поддержать работу по интродукции тахи в Монголии.

В ходе реализации проекта Пражский зоопарк 9 раз успешно перевёз 34 лошади Пржевальского из Чехии и других европейских стран на военном самолёте CASA C-295M и выпустил их в естественную среду в Джунгарской Гоби Большого Гобийского заповедника. Транспортировка 10-й партии диких лошадей была запланирована на 2020 год, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время в кластере «Б» Большого гобийского заповедника насчитывается 370 голов тахи, 420 – в национальном парке «Хустай Нуруу» и 130 – в национальном парке «Хомын Тал».

Монголия лошадь Пржевальского реинтродукция природоохранная деятельность заповедник

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