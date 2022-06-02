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Жителям Приамурья покажут «Искусство Бурятии»

Жителям Приамурья покажут «Искусство Бурятии»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Выставка в Благовещенске продлится по 7 августа

С 3 июня по 7 августа жители и гости города Благовещенск получат возможность познакомиться с коллекцией изобразительного искусства из фондов национального музея Бурятии. В выставочном зале филиала Амурского областного краеведческого музея имени Г.С. Новикова-Даурского в рамках XII международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» состоится художественная выставка «Искусство Бурятии». Впервые на ней покажут творчество бурятских художников ХХ – начала XXI веков.

- В современном арт-пространстве, расположенном в самом центре столицы Приамурья, будет представлено более 80 произведений. В экспозиции гармонично сочетаются высокий профессионализм с традиционным пониманием и видением сути явлений окружающего мира. Выставка включает в себя работы разных видов изобразительного искусства, выполненных выдающимися художниками: Д.-Н.Д. Дугаровым, А.В. Казанским, Г.Г. Васильевым, А.Н. Сахаровской, А.О. Цыбиковой. Прочным фундаментом для формирования современного бурятского изобразительного искусства стало творчество известных мастеров, которые работают в реалиях сегодняшнего времени Б.Д. и З.Б. Доржиевых, Ч.Б. Шенхорова, Б.Э. Лыксокова, А.С. Дугаровой и др. Они отражают творческие замыслы и поиски новых решений, воплощённых в живописи, графике, скульптуре, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ.

В рамках выставки «Изобразительное искусство Бурятии» в выставочном зале в июне пройдёт ряд мероприятий, среди которых мастер-классы и дегустация блюд национальной кухни, включая байкальский чай сагаан-дали и буузы. Все это будет сопровождаться под звуки национальной музыки.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия искусство музей изобразительное искусство выставка

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