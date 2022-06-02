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В Иркутской области полицейский вытащил увязший в грязи автомобиль

В Иркутской области полицейский вытащил увязший в грязи автомобиль
Общество,  Фото:Сводка 38
Автомобилистка не могла выбраться несколько часов

В Иркутской области жительница села Еланцы поблагодарила врио начальника отделения ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» капитана полиции Андрея Елгушева за отзывчивость и неравнодушие. Благодарность женщина написала на странице в соцсети.

Несколькими днями ранее при патрулировании территории полицейский заметил увязнувший в грязи на просёлочной дороге автомобиль. Капитан полиции поспешил к водителю, которому требовалась помощь. Как выяснилось, женщина уже несколько часов пыталась освободить автомобиль от грязевого плена, но выехать так и не смогла.

Ситуация осложнялась отсутствием сигнала сотовой связи и проезжавших мимо автомобилистов.

Госавтоинспектор с помощью троса вытащил автомобиль на дорогу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
ГИБДД

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