В Иркутской области увеличили прожиточный минимум

В целом по региону он составит 14754 рублей



Правительством Иркутской области принято постановление об изменении прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 10%. Соответствующий документ подписал первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства региона Константин Зайцев.



Согласно изменениям, прожиточный минимум на душу населения в целом по Иркутской области составит 14754 рублей: в южных районах – 13795 рублей, в северных районах региона – 17941 рублей.



Также с 1 июня 2022 года на 10% вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ) ‒ 15279 рублей. В Иркутской области МРОТ с учётом начисления районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате составляет соответственно от 24446 рублей в южных районах области до 38198 рублей в северных районах области.



Напомним, прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей и другие.

