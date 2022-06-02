В целом по региону он составит 14754 рублей
Правительством Иркутской области принято постановление об изменении прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 10%. Соответствующий документ подписал первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства региона Константин Зайцев.
Согласно изменениям, прожиточный минимум на душу населения в целом по Иркутской области составит 14754 рублей: в южных районах – 13795 рублей, в северных районах региона – 17941 рублей.
Также с 1 июня 2022 года на 10% вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ) ‒ 15279 рублей. В Иркутской области МРОТ с учётом начисления районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате составляет соответственно от 24446 рублей в южных районах области до 38198 рублей в северных районах области.
Напомним, прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей и другие.
В Иркутской области увеличили прожиточный минимум
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