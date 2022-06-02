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В Улан-Удэ отчитались о том, сколько травы скосили

В Улан-Удэ отчитались о том, сколько травы скосили
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работы по кошению травы вновь начнутся при возрастании травы на более чем 15 см

На планёрном совещании мэрии Улан-Удэ руководители районных администраций отчитались о том, как идёт кошение сухой травы и травостоя. О результатах сообщили в пресс-службе мэрии.

В Железнодорожном районе заключено пять контрактов по кошению травы на площади 509 тысяч кв. м. На сегодня сухая трава скошена на площади 27 тысяч кв.м., к кошению травостоя планируется приступить с 5 июня.

В Советском районе сухая трава скошена на площади 103 тыс кв.м. Для организации кошения в летний период заключено два муниципальных контракта на 170 тыс кв.м и 83 тыс кв.м.

- Работа ведётся, в том числе по проверке соблюдения требований пожарной безопасности в частном секторе, - добавил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.


В Октябрьском районе отработан первый контракт по кошению на площади 529 тыс кв.м. Всего в районе заключено пять контрактов, четыре из них на кошение травы ручным способом на площади 287 тысяч кв.м. и один механизированным - на площади 161 тысяч кв.м. Согласно контракту, в организации работают десять человек.

- В настоящее время работы по кошению и уборке сухой травы завершены в полном объёме. 31 мая проведено совещание с подрядными организациями. Они в полном объёме готовы к исполнению контракта. Работы по кошению травы начнутся при возрастании травы на более чем 15 см, - сообщил руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев.

Отметим, за покос травы на территории частной собственности или коммерческой организации отвечают собственники. За покос травы на придомовой территории многоквартирного дома – управляющие организации. Штраф для физических лиц составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических от 25 до 50 тысяч рублей.
трава

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