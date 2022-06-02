В Иркутской области запустили лесопитомник на 600 тысяч сеянцев

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Теплицы можно использовать с ранней весны и до поздней осени



В Братском районе Иркутской области начал работу новый лесопитомник, возведённый в ходе реализации инвестпроекта по созданию производства по комплексной переработке древесины. Закладка первых сеянцев в каркасные теплицы общей площадью 1,4 тысяч квадратных метров прошла накануне, 1 июня.



- Наша стратегическая задача – к 2024 году совместно с арендаторами лесных участков добиться 100-процентного соотношения воспроизводства лесов к их выбыванию. Создание новых и увеличение мощностей уже действующих лесопитомников позволит эффективнее выполнять работы по воспроизводству лесов местным семенным материалом, - отметил министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, питомник рассчитан на одновременное выращивание более 600 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой, которые можно использовать при лесовосстановлении в течение всего вегетационного периода – с ранней весны и до поздней осени. Ежегодно за сезон планируется проводить две ротации и выращивать 1,2 млн сеянцев. Продолжительность одной ротации от семечка до 10-сантиметрового сеянца составляет 95 дней. В питомнике используют районированные сорта семян. Персонал нового лесопитомника сформирован из местных жителей, за исключением семеновода, приглашённого из Тамбова.



- Подобные каркасные теплицы для выращивания посадочного материала широко используются. Мы, с учётом климатических особенностей и других нюансов, доработали проект. Наша конструкция состоит из 54 секций с усиленной системой крепления. Секции автономны, на тот случай, если потребуется замена одной из них, - рассказал генеральный директор ООО «Ангри» Евгений Бакуров.

