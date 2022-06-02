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Бурятия примет участие в «Кумысфесте»

Бурятия примет участие в «Кумысфесте»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также на мероприятии будут производители из других регионов России

Праздник кумыса состоится 4 июня в Сибайском районе республике Башкортостан, где сегодня открылся инвестиционный сабантуй «Зауралье» (0+).

На «Кумысфест» съедутся производители кумыса из нескольких районов Башкортостана, а также из Оренбургской и Челябинской областей, Пермского края, Республик Тыва и Бурятия, сообщает сетевое издание «РесБаш».

Участникам и гостям фестиваля покажут мастер-класс по изготовлению кумыса. На площадке развернётся экспозиция, посвящённая истории башкирской лошади. Также здесь будет работать деловая зона, на которой обсудят вопросы сохранения башкирской лошади и реализации кумыса.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ценят этот продукт. Более того, кумыс не просто любят, а им собираются лечить. Так, бурятский спортсмен, мастер спорта по вольной борьбе Зорикто Цырендондопов строит санаторий, где будут лечить кумысом. Он ведёт своё хозяйство в селе Зурган Дэбээ Селенгинскаого района, где занимается овцеводством и молочным коневодством - выпускает уже узнаваемый многими кумыс.

кумыс

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