В Бурятии учреждения культуры взяли шефство над соцучреждениями

Театры, музеи, библиотеки и колледжи разработали мероприятия для детей из детских домов и реабилитационных центров республики



В Бурятии республиканские учреждения культуры взяли шефство над детскими домами и реабилитационными центрами. Творческие коллективы разработали мероприятия по взаимодействию с социальными учреждениями.



- В этом году министерство культуры Бурятии закрепило за каждым учреждением культуры реабилитационные центры для детей. Ведётся активная работа с такими центрами, сотрудники культуры организовывают интерактивные уроки, экскурсии и многое другое, - отметила министр культуры Соелма Дагаева.



Национальная библиотека Бурятии взяла шефство над двумя учреждениями: Заиграевским и Клюевским социально-реабилитационным центрами для несовершеннолетних. 26 мая в библиотеке воспитанники республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в рамках мероприятия «Читаем книги на бурятском языке» познакомились с электронной библиотекой «Бурятика», бурятской литературой. Дети почитали детские книги на бурятском языке.



31 мая юные гости из Кабанского центра помощи детям посетили театр «Байкал». В преддверии международного детского праздника театр «Байкал» организовал встречу с воспитанниками Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечительства родителей, в стенах репетиционного зала. Солисты балета и национальный оркестр Республики Бурятия устроили небольшой концерт, где дети смогли познакомиться с традиционным бурятским творчеством и народными музыкальными инструментами. Артисты театра провели мастер-класс по ёхорам.



Коллектив этнографического музея народов Забайкалья придумал для ребят Окинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних программу, куда входят обзорная экскурсия по музею и зоосаду, арт-тренинг, вручение подарков, посещение кинотеатра, парка аттракционов и угощения. В июле-августе учреждение проведёт передвижную выставку «Кочевники севера» и комплекс просветительских мероприятий (проведение мастер-классов, игр, викторины и др.) для ребят центра.



Русский драматический театр взял шефство над двумя учреждениями: Закаменским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних и центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга»». В августе коллектив театра окажет помощь к началу учебного года соццентрам. В сентябре театр запланировал пригласить ребят подшефного Закаменского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на экскурсию «Знакомство с культурным городом Улан-Удэ». В октябре запланированы гастроли в Закаменский район, куда будут приглашены подшефные учреждения. В ноябре планируется организовать выставку художественных работ воспитанников подшефных учреждений, посвящённых знакомству с театром. В декабре планируется пригласить ребят на новогоднее представление с вручением подарков от Деда Мороза и Снегурочки.



Колледж искусств имени П.И. Чайковского взял шефство над центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный». В октябре ребята этого центра примут участие в традиционном концерте колледжа «От сердца к сердцу» и специально для них будет проведён конкурс рисунков и стихов, посвящённый Дню учителя.



Бурятский республиканский хореографический колледж проведёт мастер-класс в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Парус» в селе Новокижингинск Кижингинского района и будет в последующем с ними работать.



Республиканская детско-юношеская библиотека курирует ребят из Прибайкальского и Хоринского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Дети из этих центров приняли участие вместе с другими ребятами в мероприятии ко Дню славянской письменности и культуры 24 мая в Улан-Удэ. Дети смогли встретиться с писателями, позаниматься в мастер-классах. 28 мая ребята приняли участие в интерактивных мероприятиях «Библионочи-2022». В июне пройдёт фестиваль «Бумажный ключ», где также дети встретятся с интересными людьми, примут участие в мастер-классах и играх. То же самое воспитанников этих центров ждёт на «Ночи искусств» в ноябре.



Республиканский центр народного творчества взял шефство над ребятами из республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.



Государственный архив Бурятии будет курировать детей из Тарбагатайского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и планирует выездную лекцию-презентацию, посвящённую 100-летию республики.



Бурятский театр драмы взял шефство над воспитанниками Курумканского центра социальной помощи семье и детям и планирует организовать показ спектаклей из текущего детского репертуара.



Государственный цирк Бурятии взял «под своё крыло» ребят из Бичурского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей и приглашает их на свои представления. В начале июня воспитанники центра приедут в ФСК на представления.



Театр оперы и балета будет работать с ребятами из Селенгинского центра социальной помощи семье и детям, а также намерен организовывать выездные детские спектакли, проводить уроки по вокалу и танцам, приглашать на репертуарные спектакли и шить сценические костюмы.



Бурятская государственная филармония будет курировать воспитанников Джидинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Баяр».



Кяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. Обручева будет помогать воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый».



Театр кукол «Ульгэр» взял шефство над детским домом-интернатом для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» и с началом нового театрального сезона планирует провести для них мероприятия.



Национальный музей взял шефство над детьми из республиканского и Северобайкальского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



