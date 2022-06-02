Подведены итоги республиканского конкурса исполнителей эстрадной песни
В Бурятии с марта по май дистанционно прошёл республиканский онлайн-конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Белый месяц. Новые голоса». Конкурс проводился в рамках года культурного наследия народов России.
В нём приняли участие молодые талантливые исполнители эстрадной песни из районов республики и города Улан-Удэ. Участники конкурса представили по 2 произведения: песню композитора из Бурятии (либо авторскую композицию) или современную обработку народной песни и песню из своего репертуара.
Просмотрев конкурсные видеозаписи, жюри подвело итоги: 12 участников получили звания лауреатов и призёров, остальные участники были награждены дипломами конкурса.
Диплом III степени:
Баинова Сойжина, Джидинский район;
Базаров Александр, г. Закаменск;
Кашин Максим, Кабанский район.
Диплом II степени:
Черепанова Анастасия, г. Улан-Удэ.
Диплом I степени:
Баранникова Александра, г. Улан-Удэ;
Позднякова Анастасия, Кабанский район.
Диплом лауреата III степени:
Санжицыренов Баясхалан, Мухоршибирский район;
Степанова Баирма, Тункинский район.
Диплом лауреата II степени:
Раднаева Арюна, г. Улан-Удэ;
Цырендылыкова Номина, г. Улан-Удэ.
Диплом лауреата I степени:
Матыпова Дарья, г. Улан-Удэ;
Зарыпова Динара, г. Улан-Удэ.
- Напомним, впервые республиканский молодёжный конкурс исполнителей эстрадной песни «Белый месяц. Новые голоса» прошёл в 2020 году. Его главной целью стал поиск новых талантливых и ярких исполнителей во всех уголках нашей «поющей» республики и поддержка молодёжного творчества. Интригующий финал состоялся в феврале 2020 года в Бурятском театре драмы. Тогда были названы имена победителей, ставших претендентами на участие в международном конкурсе эстрадной песни «Белый месяц» в 2021 году, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В Бурятии назвали лауреатов конкурса «Белый месяц. Новые голоса»
Общество, Фото:
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