В Бурятии назвали лауреатов конкурса «Белый месяц. Новые голоса»

Подведены итоги республиканского конкурса исполнителей эстрадной песни



В Бурятии с марта по май дистанционно прошёл республиканский онлайн-конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Белый месяц. Новые голоса». Конкурс проводился в рамках года культурного наследия народов России.



В нём приняли участие молодые талантливые исполнители эстрадной песни из районов республики и города Улан-Удэ. Участники конкурса представили по 2 произведения: песню композитора из Бурятии (либо авторскую композицию) или современную обработку народной песни и песню из своего репертуара.



Просмотрев конкурсные видеозаписи, жюри подвело итоги: 12 участников получили звания лауреатов и призёров, остальные участники были награждены дипломами конкурса.



Диплом III степени:

Баинова Сойжина, Джидинский район;

Базаров Александр, г. Закаменск;

Кашин Максим, Кабанский район.



Диплом II степени:

Черепанова Анастасия, г. Улан-Удэ.



Диплом I степени:

Баранникова Александра, г. Улан-Удэ;

Позднякова Анастасия, Кабанский район.



Диплом лауреата III степени:

Санжицыренов Баясхалан, Мухоршибирский район;

Степанова Баирма, Тункинский район.



Диплом лауреата II степени:

Раднаева Арюна, г. Улан-Удэ;

Цырендылыкова Номина, г. Улан-Удэ.



Диплом лауреата I степени:

Матыпова Дарья, г. Улан-Удэ;

Зарыпова Динара, г. Улан-Удэ.



- Напомним, впервые республиканский молодёжный конкурс исполнителей эстрадной песни «Белый месяц. Новые голоса» прошёл в 2020 году. Его главной целью стал поиск новых талантливых и ярких исполнителей во всех уголках нашей «поющей» республики и поддержка молодёжного творчества. Интригующий финал состоялся в феврале 2020 года в Бурятском театре драмы. Тогда были названы имена победителей, ставших претендентами на участие в международном конкурсе эстрадной песни «Белый месяц» в 2021 году, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

