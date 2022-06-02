В Бурятии рассказали о новорождённом, родившемся в День Победы

ЗАГС поздравил молодых родителей стихотворением
30 мая в Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировали рождение малыша Арсения. Мальчик появился на свет 9 мая, в день празднования 77-летия Победы. Об этом ребёнка рассказали в региональном управлении ЗАГС.
В честь рождения малыша на сайте ЗАГС опубликовали стихотворение для его родителей:
«Поздравляем с днём рождения и с 9 мая славным!
Пусть одни победы поджидают в жизни явно.
Пусть спешат домой успехи, теплота в глазах сияет,
А улыбка, как доспехи, от печалей охраняет!»
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Кабанском районе зарегистрировали рождения малышки по имени Светлана. Такое имя дали в районе впервые за пять лет.
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