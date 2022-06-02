Победителем стала учительница одной из гимназий Улан-Удэ
C 10 марта по 31 мая в Бурятии проходил республиканский конкурс на лучший урок, посвящённый 200-летию со дня рождения первого бурятского учёного Доржи Банзарова. Этот конкурс проводился в рамках мероприятий, посвящённых и 90-летию Бурятского госуниверситета.
В конкурсе приняли участие студенты и учителя, представлявшие Улан-Удэ, Заиграевский район, Джидинский, Еравнинский, Баунтовский эвенкийский, Иволгинский, Мухоршибирский, Муйский, Прибайкальский, Тункинский и Хоринский районы. Участникам были предложены следующие тематические направления уроков: «Доржи, сын Банзара …», «Научные достижения Д. Банзарова», «Достойный сын бурятского народа», «Историческая память о Доржи Банзарове», «Человек, страна, наука».
По итогам конкурса были определены следующие победители:
1 место - Двойнишникова Надежда, учитель истории и обществознания, гимназия №14 г. Улан-Удэ. Тема урока «Достойный сын бурятского народа».
2 место – Синицына Ольга, учитель истории, Витимская СОШ, Баунтовский эвенкийский район. Тема урока «Доржи Банзаров – первый бурятский ученый».
3 место – Алейникова Оксана, учитель начальных классов, СОШ № 25 г. Улан-Удэ. Тема внеурочного занятия «Доржи - сын Банзара».
Победители конкурса будут отмечены специальными призами и дипломами. Все участники получат свидетельства участников конкурса. Церемония награждения будет проходить в рамках празднования 90-летия БГУ – 30 сентября 2022 года. По результатам конкурса будет опубликован сборник, сообщает пресс-служба БГУ.
В Бурятии выбрали лучший урок о Доржи Банзарове
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