 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 июня

01 июня

Популярное

В Бурятии выбрали лучший урок о Доржи Банзарове

В Бурятии выбрали лучший урок о Доржи Банзарове
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победителем стала учительница одной из гимназий Улан-Удэ

C 10 марта по 31 мая в Бурятии проходил республиканский конкурс на лучший урок, посвящённый 200-летию со дня рождения первого бурятского учёного Доржи Банзарова. Этот конкурс проводился в рамках мероприятий, посвящённых и 90-летию Бурятского госуниверситета.

В конкурсе приняли участие студенты и учителя, представлявшие Улан-Удэ, Заиграевский район, Джидинский, Еравнинский, Баунтовский эвенкийский, Иволгинский, Мухоршибирский, Муйский, Прибайкальский, Тункинский и Хоринский районы. Участникам были предложены следующие тематические направления уроков: «Доржи, сын Банзара …», «Научные достижения Д. Банзарова», «Достойный сын бурятского народа», «Историческая память о Доржи Банзарове», «Человек, страна, наука».

По итогам конкурса были определены следующие победители:
1 место - Двойнишникова Надежда, учитель истории и обществознания, гимназия №14 г. Улан-Удэ. Тема урока «Достойный сын бурятского народа».
2 место – Синицына Ольга, учитель истории, Витимская СОШ, Баунтовский эвенкийский район. Тема урока «Доржи Банзаров – первый бурятский ученый».
3 место – Алейникова Оксана, учитель начальных классов, СОШ № 25 г. Улан-Удэ. Тема внеурочного занятия «Доржи - сын Банзара».

Победители конкурса будут отмечены специальными призами и дипломами. Все участники получат свидетельства участников конкурса. Церемония награждения будет проходить в рамках празднования 90-летия БГУ – 30 сентября 2022 года. По результатам конкурса будет опубликован сборник, сообщает пресс-служба БГУ.
Бурятия конкурс урок образование Доржи Банзаров школа вузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии ветеран труда отпраздновала 90-летие
В районе Бурятии ветеран труда отпраздновала 90-летие
Общество, 02.06.2022
У юбиляра, помимо 24 правнуков, есть 2 праправнука
В Чите и Ангарске установили необычные арт-объекты
В Чите и Ангарске установили необычные арт-объекты
Общество, 02.06.2022
Это зеркальный волк и металлический оркестр
В храмах Бурятии отметили Вознесение Господне
В храмах Бурятии отметили Вознесение Господне
Общество, 02.06.2022
Также состоялось награждение за усердное служение церкви
Фигуристы Бурятии выиграли 24 медали кубка республики
Фигуристы Бурятии выиграли 24 медали кубка республики
Общество, 02.06.2022
В соревнованиях также участвовали спортсмены из Иркутской области и Забайкалья
В Бурятии выбрали лучший урок о Доржи Банзарове
В Бурятии выбрали лучший урок о Доржи Банзарове
Общество, 02.06.2022
Победителем стала учительница одной из гимназий Улан-Удэ
В Иркутской области увеличили прожиточный минимум
В Иркутской области увеличили прожиточный минимум
Общество, 02.06.2022
В целом по региону он составит 14754 рублей
Бурятия выиграла всероссийский военно-спортивный фестиваль
Бурятия выиграла всероссийский военно-спортивный фестиваль
Общество, 02.06.2022
Также спортсмены республики отличились в отдельных номинациях
В Бурятии назвали лауреатов конкурса «Белый месяц. Новые голоса»
В Бурятии назвали лауреатов конкурса «Белый месяц. Новые голоса»
Общество, 02.06.2022
Подведены итоги республиканского конкурса исполнителей эстрадной песни
В Бурятии ожидается самый высокий класс пожарной опасности
В Бурятии ожидается самый высокий класс пожарной опасности
Общество, 02.06.2022
Жителей призывают соблюдать противопожарные правила
Улан-удэнцы жалуются на перепланировку дороги
Улан-удэнцы жалуются на перепланировку дороги
Общество, 02.06.2022
Дорожники создали искусственное сужение автодороги
Улан-удэнцам устроили яркий праздник у ТРЦ «Мёд»
Улан-удэнцам устроили яркий праздник у ТРЦ «Мёд»
Общество, 02.06.2022
1 июня на площадке перед ТРЦ «Мёд» отпраздновали сразу два события
На Украине погиб старший лейтенант из Бурятии
На Украине погиб старший лейтенант из Бурятии
Общество, 02.06.2022
Погибший в ходе спецоперации Баир Хандуев награждён орденом Мужества посмертно
В Прибайкальском нацпарке 3 июня откроются маршруты
В Прибайкальском нацпарке 3 июня откроются маршруты
Общество, 02.06.2022
Принятию решения способствовала благоприятная погода
В Бурятии построят спортплощадку за 11 млн рублей
В Бурятии построят спортплощадку за 11 млн рублей
Общество, 02.06.2022
Спортивную площадку строят в Селенгинском районе
Военному из Бурятии, спасшему 150 сослуживцев, посвятили стихотворение
Военному из Бурятии, спасшему 150 сослуживцев, посвятили стихотворение
Общество, 02.06.2022
Стихотворение о подвиге представленного к званию Героя России Балдана Цыдыпова получило название «Будем жить!»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^