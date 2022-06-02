Он пройдёт в середине июня в Улан-Баторе
Артисты балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Алдар Болтанов и Александра Богданова примут участие во втором международном конкурсе артистов балета в Монголии, который пройдёт этим летом в Улан-Баторе, с 13 по 15 июня.
Конкурс проводится среди участников в возрасте от 7 до 25 лет в разновозрастных категориях. Конкурсанты представят жюри вариации классического танца, па-де-де и современный танец, продолжительностью от одной до восьми минут.
Как сообщает пресс-служба БГАТОиБ, в монгольском конкурсе примут участие артисты балета России, Китая, Южной Кореи, Японии, США, Южной Африки, Сингапура и Кубы. Участников трёхдневного хореографического форума кроме конкурсных мероприятий и гала-концерта ждут тренинги и мастер-классы. В число участников вошли восходящие звёзды Бурятии — участники и дипломанты конкурса артистов балета «Арабеск» 2022 Алдар Болтанов и Александра Богданова.
- В 2018 году наши артисты балета уже принимали участие в международном конкурсе артистов балета в Монголии. Тимур Дымчиков получил золотую медаль конкурса, а солистка балета Саки Токусима стала обладательницей второй награды. Мы желаем Алдару Болтанову и Александре Богдановой успешного выступления, — отметил Баярто Дамбаев, главный балетмейстер Бурятского театра оперы и балета.
Артисты бурятского балета отправятся на конкурс в Монголию
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