 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 июня

01 июня

Популярное

Артисты бурятского балета отправятся на конкурс в Монголию

Артисты бурятского балета отправятся на конкурс в Монголию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пройдёт в середине июня в Улан-Баторе

Артисты балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Алдар Болтанов и Александра Богданова примут участие во втором международном конкурсе артистов балета в Монголии, который пройдёт этим летом в Улан-Баторе, с 13 по 15 июня.

Конкурс проводится среди участников в возрасте от 7 до 25 лет в разновозрастных категориях. Конкурсанты представят жюри вариации классического танца, па-де-де и современный танец, продолжительностью от одной до восьми минут.

Как сообщает пресс-служба БГАТОиБ, в монгольском конкурсе примут участие артисты балета России, Китая, Южной Кореи, Японии, США, Южной Африки, Сингапура и Кубы. Участников трёхдневного хореографического форума кроме конкурсных мероприятий и гала-концерта ждут тренинги и мастер-классы. В число участников вошли восходящие звёзды Бурятии — участники и дипломанты конкурса артистов балета «Арабеск» 2022 Алдар Болтанов и Александра Богданова.

- В 2018 году наши артисты балета уже принимали участие в международном конкурсе артистов балета в Монголии. Тимур Дымчиков получил золотую медаль конкурса, а солистка балета Саки Токусима стала обладательницей второй награды. Мы желаем Алдару Болтанову и Александре Богдановой успешного выступления, — отметил Баярто Дамбаев, главный балетмейстер Бурятского театра оперы и балета.
балет Бурятия Монголия конкурс театр Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии учреждения культуры взяли шефство над соцучреждениями
В Бурятии учреждения культуры взяли шефство над соцучреждениями
Общество, 02.06.2022
Театры, музеи, библиотеки и колледжи разработали мероприятия для детей из детских домов и реабилитационных центров республики
В Бурятии выберут логотип центра по культуре семейских
В Бурятии выберут логотип центра по культуре семейских
Общество, 02.06.2022
Конкурсные работы должны быть представлены не позднее 15 июня
Артисты бурятского балета отправятся на конкурс в Монголию
Артисты бурятского балета отправятся на конкурс в Монголию
Общество, 02.06.2022
Он пройдёт в середине июня в Улан-Баторе
В Иркутской области запустили лесопитомник на 600 тысяч сеянцев
В Иркутской области запустили лесопитомник на 600 тысяч сеянцев
Общество, 02.06.2022
Теплицы можно использовать с ранней весны и до поздней осени
В Улан-Удэ предложили урегулировать передвижение электросамокатов
В Улан-Удэ предложили урегулировать передвижение электросамокатов
Общество, 02.06.2022
Пойдут ли власти Улан-Удэ на установление лимита скорости, пока неизвестно
В районе Бурятии ветеран труда отпраздновала 90-летие
В районе Бурятии ветеран труда отпраздновала 90-летие
Общество, 02.06.2022
У юбиляра, помимо 24 правнуков, есть 2 праправнука
В Чите и Ангарске установили необычные арт-объекты
В Чите и Ангарске установили необычные арт-объекты
Общество, 02.06.2022
Это зеркальный волк и металлический оркестр
В храмах Бурятии отметили Вознесение Господне
В храмах Бурятии отметили Вознесение Господне
Общество, 02.06.2022
Также состоялось награждение за усердное служение церкви
Фигуристы Бурятии выиграли 24 медали кубка республики
Фигуристы Бурятии выиграли 24 медали кубка республики
Общество, 02.06.2022
В соревнованиях также участвовали спортсмены из Иркутской области и Забайкалья
В Бурятии выбрали лучший урок о Доржи Банзарове
В Бурятии выбрали лучший урок о Доржи Банзарове
Общество, 02.06.2022
Победителем стала учительница одной из гимназий Улан-Удэ
В Иркутской области увеличили прожиточный минимум
В Иркутской области увеличили прожиточный минимум
Общество, 02.06.2022
В целом по региону он составит 14754 рублей
Бурятия выиграла всероссийский военно-спортивный фестиваль
Бурятия выиграла всероссийский военно-спортивный фестиваль
Общество, 02.06.2022
Также спортсмены республики отличились в отдельных номинациях
В Бурятии назвали лауреатов конкурса «Белый месяц. Новые голоса»
В Бурятии назвали лауреатов конкурса «Белый месяц. Новые голоса»
Общество, 02.06.2022
Подведены итоги республиканского конкурса исполнителей эстрадной песни
В Бурятии ожидается самый высокий класс пожарной опасности
В Бурятии ожидается самый высокий класс пожарной опасности
Общество, 02.06.2022
Жителей призывают соблюдать противопожарные правила

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^