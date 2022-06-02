108 лам будут цитировать учения Будды Шакьямуни
4 июня с 10:00 утра 108 лам Буддийской традиционной Сангхи России проведут Ганжур хурал в Анинском дацане Хоринского района Бурятии.
- Возрождение главного дацана хоринских родов – Анинского дацана «Гандан Шаддувлинг» продолжается… Впереди у нас ещё много работы. На данном этапе мы начали возрождение одного из важнейших молебнов – Ганжур хурала, во время которого декламируется полное собрание сутр буддийского канона, представляющего собой «Ганжур» - 108 томов всех наставлений Будды Шакьямуни… Это событие станет ещё одной важнейшей страницей в истории возрождения нашего дацана, символом всеобъемлющего расцвета учения Будды, - заявил ширээтэ-лама Анинского дацана Легцок-лама Дарижапов.
Как сообщает пресс-служба Сангхи, до закрытия Анинского дацана в 1937 году на его территории существовала большая библиотека буддийских священных текстов. Она располагалась в специально возведённым для неё Барэй сумэ, где была установлена статуя божества мудрости Мандзушри. Здесь же и находилась дацанская типография.
В возрождающемся дацане Бурятии проведут Ганжур хурал
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