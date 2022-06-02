В Бурятии во время уборки в лесу нашли старый телевизор

В Прибайкальском районе Бурятии лесники провели акцию по уборке мусора «Живи лес». Мусор убирали в местности Эрбэкова в пяти километрах от села Турунтаево, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.В уборке участвовали сотрудники Прибайкальского лесничества, Кикинского лесхоза и лесничества и добровольцы.- Это место популярно у дальнобойщиков и местных жителей. Тут часто отдыхает молодёжь. Очень жаль, что такое красивое место превратилось в свалку. Мы надеемся, что когда здесь будет порядок, отдыхающие будут более бережно относиться к природе, - отметил главный лесничий Прибайкальского лесничества Алексей Антонов.В мешках с мусором были пластиковые бутылки, стекло, бумага, картон, банки, старые матрасы, каркас от машины и даже старый телевизор.Всего лесники с добровольцами собрали более семи кубометров отходов.