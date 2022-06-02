Бурятия выиграла всероссийский военно-спортивный фестиваль

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Также спортсмены республики отличились в отдельных номинациях



Команда Бурятии по военно-прикладному виду спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье» в составе Вячеслава Б., Эрдэма З., Артёма Д. и Гэсэра О. заняла первое место в командном зачёте на I всероссийском военно-спортивном фестивале имени генералиссимуса Александра Суворова.



Самым лучшим в «метании ножа» признан наш спортсмен Вячеслав Б. Второе место в «квалификационном упражнении» у Артём Д.



Также спортсмены награждены и в других отдельных номинациях:

- «Лучший в первом выстреле» - Артём Д., ученик СОШ № 57 Улан-Удэ;

- «Самый лучший капитан» – Гэсэр О., ученик Тункинской СОШ;

- «Самый лучший в оказании доврачебной помощи» - Эрдэм З., ученик Тункинской СОШ;

- «Благородное поведение» - Артём Д.

Тренер спортсменов Доржи Дондоков признан «лучшим тренером».



Семь команд из Челябинска, Улан-Удэ, Ярославля и Москвы состязались армейском тактико-стрелковом многоборье. Фестиваль проходил в Москве с 17 по 22 мая, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

