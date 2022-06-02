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Бурятия выиграла всероссийский военно-спортивный фестиваль

Бурятия выиграла всероссийский военно-спортивный фестиваль
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Также спортсмены республики отличились в отдельных номинациях

Команда Бурятии по военно-прикладному виду спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье» в составе Вячеслава Б., Эрдэма З., Артёма Д. и Гэсэра О. заняла первое место в командном зачёте на I всероссийском военно-спортивном фестивале имени генералиссимуса Александра Суворова.

Самым лучшим в «метании ножа» признан наш спортсмен Вячеслав Б. Второе место в «квалификационном упражнении» у Артём Д.

Также спортсмены награждены и в других отдельных номинациях:
- «Лучший в первом выстреле» - Артём Д., ученик СОШ № 57 Улан-Удэ;
- «Самый лучший капитан» – Гэсэр О., ученик Тункинской СОШ;
- «Самый лучший в оказании доврачебной помощи» - Эрдэм З., ученик Тункинской СОШ;
- «Благородное поведение» - Артём Д.
Тренер спортсменов Доржи Дондоков признан «лучшим тренером».

Семь команд из Челябинска, Улан-Удэ, Ярославля и Москвы состязались армейском тактико-стрелковом многоборье. Фестиваль проходил в Москве с 17 по 22 мая, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия фестиваль военно-спортивная игра тактико-стрелковое многоборье

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