В соревнованиях также участвовали спортсмены из Иркутской области и Забайкалья
На прошлой неделе в Улан-Удэ разыграли кубок Бурятии по фигурному катанию на коньках. Участие в соревнованиях приняли не только спортсмены республики, но и гости из Ангарска, Иркутска и Читы.
Соревнования были как квалификационные, так и любительские. Команде Бурятии удалось завоевать 24 медали: 9 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Фигуристы Бурятии выиграли 24 медали кубка республики
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