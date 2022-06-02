Фигуристы Бурятии выиграли 24 медали кубка республики

В соревнованиях также участвовали спортсмены из Иркутской области и Забайкалья



На прошлой неделе в Улан-Удэ разыграли кубок Бурятии по фигурному катанию на коньках. Участие в соревнованиях приняли не только спортсмены республики, но и гости из Ангарска, Иркутска и Читы.



Соревнования были как квалификационные, так и любительские. Команде Бурятии удалось завоевать 24 медали: 9 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

