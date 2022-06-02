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Бурятия вошла в пятёрку самых «деревянных» регионов

Бурятия вошла в пятёрку самых «деревянных» регионов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Специалисты подсчитали, какую долю от общего жилого фонда республики занимают дома из дерева

Бурятия заняла третье место в рейтинге самых «деревянных» регионов Дальневосточного федерального округа и пятое место в общероссийском рейтинге. Дома из дерева составляют 52% от общего жилого фонда республики, таковы данные «Дальлеспроект» ФГБУ «Рослесинфорг».

В целом в стране рынок деревянного домостроения считается небольшим. Однако, по оценкам Рослесинфорга, за последние 15 лет доля жилых домов, построенных с применением древесины, увеличилась в два раза и составляет 21,75%.

- На Дальнем Востоке больше всего деревянных домов строят в Республике Саха (Якутия), где 54,88% жилого фонда составляют дома из дерева. На втором месте Забайкальский край, здесь деревянные жилые постройки составляют 54,72% от общего объёма жилья. Третье место в рейтинге занимает Республика Бурятия – 52, 27% жилого фонда составляют дома из дерева. Также эти регионы входят в пятёрку лидеров не только по Дальнему Востоку, но и по России, занимая третье, четвёртое и пятое место, - сообщил руководитель дальневосточного филиала Рослесинфорга «Дальлеспроект» Игорь Гречин.

Самым «деревянным» регионом России назвали Республику Алтай. Вторую строчку заняла Республика Тыва.

Для строительства деревянных домов на Дальнем Востоке чаще всего используют сосны и ели. Они широко доступны, обладают высокой прочностью и стойкостью к гниению благодаря высокой смолистости.

Наиболее подходящей для домостроения считается древесина из северных лесов. В суровом климате деревья растут медленно, поэтому зрелая древесина получается плотной и прочной, стволы дают мало ответвлений, а значит, у будущего бревна будет меньше сучков.
рейтинг жилье

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