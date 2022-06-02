В Бурятии сотрудники прокуратуры высадили саженцы деревьев

Экологическая акция прошла в Мухоршибирском районе
В Мухоршибирском районе Бурятии состоялось ежегодное мероприятие, посвящённое Дню посадки леса, организованное районным лесничеством. В нём участвовали сотрудники прокуратуры района.
В рамках мероприятия совместно с учениками Гашейской средней общеобразовательной школы, представителями администрации района, сотрудниками РАЛХа на научно-опытном участке Гашейского школьного лесничества высадили саженцы хвойных деревьев, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Сейчас на объекте строители приступили к сборке армированных каркасов
Экологическая акция прошла в Мухоршибирском районе
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