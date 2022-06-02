 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 июня

01 июня

Популярное

В Бурятии сотрудники прокуратуры высадили саженцы деревьев

В Бурятии сотрудники прокуратуры высадили саженцы деревьев
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Экологическая акция прошла в Мухоршибирском районе

В Мухоршибирском районе Бурятии состоялось ежегодное мероприятие, посвящённое Дню посадки леса, организованное районным лесничеством. В нём участвовали сотрудники прокуратуры района.

В рамках мероприятия совместно с учениками Гашейской средней общеобразовательной школы, представителями администрации района, сотрудниками РАЛХа на научно-опытном участке Гашейского школьного лесничества высадили саженцы хвойных деревьев, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 

прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Реконструкцию дамбы в центре Улан-Удэ завершат в 2023 году
Реконструкцию дамбы в центре Улан-Удэ завершат в 2023 году
Общество, 02.06.2022
Сейчас на объекте строители приступили к сборке армированных каркасов
В Бурятии сотрудники прокуратуры высадили саженцы деревьев
В Бурятии сотрудники прокуратуры высадили саженцы деревьев
Общество, 02.06.2022
Экологическая акция прошла в Мухоршибирском районе
В Чите посоревнуются овечьи стригали
В Чите посоревнуются овечьи стригали
Общество, 02.06.2022
Шоу пройдёт в рамках Сибирско-Дальневосточной выставки овец
В Усть-Ордынском округе проведут «Сурхарбан»
В Усть-Ордынском округе проведут «Сурхарбан»
Общество, 02.06.2022
Ежегодный культурно-спортивный праздник состоится в Эхирит-Булагатском районе
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 02.06.2022
В большинстве районов республики ожидаются дожди
Забайкальский дартсмен стал призёром чемпионата Монголии
Забайкальский дартсмен стал призёром чемпионата Монголии
Общество, 01.06.2022
Спортсмен стал вторым из 196 участников
В Иркутской области отметили День близнецов
В Иркутской области отметили День близнецов
Общество, 01.06.2022
Праздник провели в Ангарске
Шахматист из Бурятии стал призёром чемпионата ДФО
Шахматист из Бурятии стал призёром чемпионата ДФО
Общество, 01.06.2022
Спортсмен привёз из Хабаровска две награды
В Забайкалье посчитали дзеренов
В Забайкалье посчитали дзеренов
Общество, 01.06.2022
В охранной зоне было замечено более 1000 антилоп
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
Общество, 01.06.2022
Изменения связаны с проведением путевых работ
В Бурятии провели фестиваль иппотерапии и адаптивной верховой езды
В Бурятии провели фестиваль иппотерапии и адаптивной верховой езды
Общество, 01.06.2022
Очередные «Байкальские самоцветы» прошли под эвенкийские мелодии
Лучники Аги и Бурятии выявили сильнейших мэргэнов
Лучники Аги и Бурятии выявили сильнейших мэргэнов
Общество, 01.06.2022
Призовые места достались забайкальским спортсменам
На «Кругобайкалке» пересчитали медведей
На «Кругобайкалке» пересчитали медведей
Общество, 01.06.2022
На маршруте было зафиксировано 27 бурых хищников
Малые города Бурятии примут участие в конкурсе благоустройства
Малые города Бурятии примут участие в конкурсе благоустройства
Общество, 01.06.2022
Заявки отправили Закаменск и Гусиноозёрск

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^