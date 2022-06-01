Карнавальное шествие стало украшением Международного дня защиты детей. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, в центре Улан-Удэ прошло карнавальное шествие. Колонна прошла от ТЦ «Большой» до площади Революции.
Участие в шествии приняли учреждения допобразования и близлежащие школы. Каждое учреждение представило небольшое театральное действие и яркие карнавальные костюмы.
Также на площади Революции состоялся городской детский праздник-фестиваль «Радуга детства». Для маленьких горожан провели мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции и провели игровые программы с призами.
На главной сцене устроили праздничный концерт творческих коллективов Городского дворца (детского) юношеского творчества. На малой сцене с концертной программой выступили дома творчества Октябрьского, Советского и Железнодорожного районов.
В Улан-Удэ прошло карнавальное шествие
Общество, Фото:
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