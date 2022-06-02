В большинстве районов республики ожидаются дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 июня по республике облачно, на большей части территории дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11, днём местами до 15-18 м/с. Температура днём +21,+26, местами +14,+19.
В Улан-Удэ утром и днём дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +17,+19 тепла.
В Бурятии местами грозы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Итоги подведут 17 июня
Спортсмен стал вторым из 196 участников
Праздник провели в Ангарске
Спортсмен привёз из Хабаровска две награды
В охранной зоне было замечено более 1000 антилоп
Изменения связаны с проведением путевых работ
Очередные «Байкальские самоцветы» прошли под эвенкийские мелодии
Призовые места достались забайкальским спортсменам
На маршруте было зафиксировано 27 бурых хищников
Заявки отправили Закаменск и Гусиноозёрск
В регионе подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса
Документ позволит более эффективно реагировать на риски, возникшие на сопредельных территориях
Карнавальное шествие стало украшением Международного дня защиты детей. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Свои спектакли покажут лауреаты и номинанты главной театральной премии России
Заявки принимаются до 20 июня