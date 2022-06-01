Спортсмен стал вторым из 196 участников
Забайкальский дартсмен Василий Чупров стал серебряным призёром национального чемпионата Монголии по дартсу 2022 года. Соревнования прошли с 28 по 29 мая в столице страны – городе Улан-Батор.
- Всего за титул чемпиона боролись 196 дартсменов. Участники были распределены в 64 подгруппы по 3-4 человека в каждой. Из каждой подгруппы двое лучших выходили в плей-офф. Матчи игрались из 11 легов, финал – из 13 легов, - сообщает Забайкальская дартс-академия.
Почётным гостем соревнований и их главным объявляющим стал «голос» профессиональной дартс-корпорации (PDC) Великобритании Расс Брей.
Забайкальский дартсмен стал призёром чемпионата Монголии
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