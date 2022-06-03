На Байкале пройдёт межрегиональный шахматный фестиваль

Соревнования стартуют 18 июля



С 18 по 24 июля в Бурятии пройдёт межрегиональный шахматный фестиваль «Байкальские зори-2022». Местом проведения станет база отдыха «Динамо» на Байкале (станция Култушная), сообщает федерация шахмат РБ.



В турнире «А» участвуют дети 2013 г.р. и моложе. В турнире «Б» - мальчики и девочки 2010-2012 гг.р. В турнире «В» - юноши и девушки 2007-2009 гг.р. плюс отдельный зачёт в open-турнире «Г». Турнир «Г» - open-турнир. Заявки принимаются до 10 июля.



Открытие соревнований состоится 18 июля в 14:00. Начало первого тура в 14:30. В остальные дни фестиваля с 19 по 24 июля соревнования начинаются с 9:00. 24 июля в 14:00 стартует подведение итогов, также пройдёт награждение победителей и призёров.



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