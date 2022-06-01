Шахматист из Бурятии стал призёром чемпионата ДФО

Общество, Фото: федерация шахмат Хабаровска

Спортсмен привёз из Хабаровска две награды



В Хабаровске прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин. В соревнованиях принимали участие спортсмены Бурятии.



Как сообщает федерация шахмат Хабаровска, в блиц-турнире у мужчин бронзовую медаль завоевал мастер ФИДЕ из Бурятии Дандар Шобоев. Спортсмен уступил первенство Дмитрию Мерцу из Хабаровска и Алексею Спицыну из Камчатского края.



В классических шахматах Дандар Шобоев вновь стал третьим. Хотя спортсмен набрал равное количество баллов с обладателем первого места Аюшей Долсоновым из Агинского округа и серебряным призёром Данилой Суторминым из Приморья, он уступил им по дополнительным показателям.

