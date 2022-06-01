 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июня

31 мая

Популярное

В Улан-Удэ на две недели перекрыли улицу Терешковой

В Улан-Удэ на две недели перекрыли улицу Терешковой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, Весь Улан-Удэ & Бурятия
Из-за перекрытия одной дорожной артерии могут образоваться километровые пробки

Сегодня, 1 июня, во второй половине дня в Улан-Удэ перекрыли проезд от улицы Сахьяновой до бульвара Карла Маркса. Неудобства связаны с ремонтом дороги.

Изначально работы были запланированы на 31 мая, однако их отложили на день. Вчера ночью подрядчик устанавливал информационные щиты, сообщили в управлении дорожного строительства. Сегодня утром в районе улицы Терешковой произошёл порыв силового кабеля, обеспечивающий движение трамваев. Поэтому во избежание транспортного коллапса специалисты МУП «Управление трамвая» экстренно устраняли порыв. После этого участок сразу же был перекрыт.

Подписчики телеграм-канала «Весь Улан-Удэ & Бурятия» опубликовали видео с места работ. На проезжей части выставили бетонные блоки, стоит спецтехника. 

По словам автора видео, не все водители, в том числе маршрутных автобусов, были готовы к изменению схемы движения. Они разворачивались прямо перед бетонным блоком.


Как сообщал «Байкал-Daily», ремонт дороги протяжённостью 1,5 км проводит подрядная организация «Доринвест». Работы обойдутся в 79,3 млн рублей. По плану работы должны завершиться 15 июня, однако уже есть незначительное смещения сроков. Как правило, когда в Улан-Удэ перекрывают хотя бы одну дорогу или её часть для ремонта, то образуются пробки. Как получится в этот раз – покажет время. 

На период ремонтных работ будут изменены схемы движения маршрутов № 2, 15, 16К, 19, 25, 27, 30, 31К, 33, 37, 44, 56, 56С, 59, 70, 71, 95, 97, 97К.

Объезд закрытого для движения участка по ул. Терешковой в направлении ул. Бабушкина будет осуществляться через ул. Сахьяновой - ул. Солнечная – Бульвар Карла Маркса – далее по утверждённым схемам. В обратном направлении схемы городских маршрутов останутся без изменений.

Для удобства горожан в Октябрьском районе на автобусных остановках, где есть дублирование с трамвайным движением, будут развешаны яркие схемы объезда.




дороги дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии полностью отменили масочный режим
В Бурятии полностью отменили масочный режим
Общество, 01.06.2022
Масочный режим ушёл в историю с началом лета
В Улан-Удэ на две недели перекрыли улицу Терешковой
В Улан-Удэ на две недели перекрыли улицу Терешковой
Общество, 01.06.2022
Из-за перекрытия одной дорожной артерии могут образоваться километровые пробки
В Улан-Удэ состоялся первый фестиваль композиторов Бурятии
В Улан-Удэ состоялся первый фестиваль композиторов Бурятии
Общество, 01.06.2022
Программа вечера была исполнена тремя оркестрами

В Бурятии предложили поменять гимн республики
В Бурятии предложили поменять гимн республики
Общество, 01.06.2022
В Сети появилась необычная петиция
На Украине погиб военный медик из Бурятии
На Украине погиб военный медик из Бурятии
Общество, 01.06.2022
Алдар Путункеев был выпускником Военно-медицинской академии имени Кирова
Жары до конца недели в Бурятии не будет
Жары до конца недели в Бурятии не будет
Общество, 01.06.2022
Ожидаются дожди, грозы и ветер
В Бурятии в замещающих семьях за два года погибли 14 детей
В Бурятии в замещающих семьях за два года погибли 14 детей
Общество, 01.06.2022
Штат специалистов по опеке и попечительству уже давно нуждается в расширении
Бурятский омбудсмен помогла осуждённому с выплатой зарплаты
Бурятский омбудсмен помогла осуждённому с выплатой зарплаты
Общество, 01.06.2022
Прокуратура Бурятии внесла представление администрации колонии
В нацпарке в Бурятии молодые инспекторы «потушили» пожар
В нацпарке в Бурятии молодые инспекторы «потушили» пожар
Общество, 01.06.2022
Новые сотрудники осваивают профессию  
На Украине погиб военный, которого называли самым храбрым бурятом
На Украине погиб военный, которого называли самым храбрым бурятом
Общество, 01.06.2022
Имя Станислава Аригунова будет увековечено в ЛНР
По Улан-Удэ проедет театральный вагончик
По Улан-Удэ проедет театральный вагончик
Общество, 01.06.2022
Трамвай отправится в 14:03 по маршруту №4

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^