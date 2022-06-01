В Улан-Удэ на две недели перекрыли улицу Терешковой

Сегодня, 1 июня, во второй половине дня в Улан-Удэ перекрыли проезд от улицы Сахьяновой до бульвара Карла Маркса. Неудобства связаны с ремонтом дороги.
Изначально работы были запланированы на 31 мая, однако их отложили на день. Вчера ночью подрядчик устанавливал информационные щиты, сообщили в управлении дорожного строительства. Сегодня утром в районе улицы Терешковой произошёл порыв силового кабеля, обеспечивающий движение трамваев. Поэтому во избежание транспортного коллапса специалисты МУП «Управление трамвая» экстренно устраняли порыв. После этого участок сразу же был перекрыт.
Подписчики телеграм-канала «Весь Улан-Удэ & Бурятия» опубликовали видео с места работ. На проезжей части выставили бетонные блоки, стоит спецтехника.
По словам автора видео, не все водители, в том числе маршрутных автобусов, были готовы к изменению схемы движения. Они разворачивались прямо перед бетонным блоком.
Как сообщал «Байкал-Daily», ремонт дороги протяжённостью 1,5 км проводит подрядная организация «Доринвест». Работы обойдутся в 79,3 млн рублей. По плану работы должны завершиться 15 июня, однако уже есть незначительное смещения сроков. Как правило, когда в Улан-Удэ перекрывают хотя бы одну дорогу или её часть для ремонта, то образуются пробки. Как получится в этот раз – покажет время.
На период ремонтных работ будут изменены схемы движения маршрутов № 2, 15, 16К, 19, 25, 27, 30, 31К, 33, 37, 44, 56, 56С, 59, 70, 71, 95, 97, 97К.
Объезд закрытого для движения участка по ул. Терешковой в направлении ул. Бабушкина будет осуществляться через ул. Сахьяновой - ул. Солнечная – Бульвар Карла Маркса – далее по утверждённым схемам. В обратном направлении схемы городских маршрутов останутся без изменений.
Для удобства горожан в Октябрьском районе на автобусных остановках, где есть дублирование с трамвайным движением, будут развешаны яркие схемы объезда.