В Улан-Удэ состоялся первый фестиваль композиторов Бурятии

Программа вечера была исполнена тремя оркестрами



31 мая состоялся первый фестиваль композиторов республики «Цвети, Бурятия». Мероприятие организовано Бурятской филармонией приурочено к 100-летнему юбилею республики, который будет отмечаться в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



- У нас с вами, в Бурятии, богатое музыкальное наследие. Мы до сих пор восхищаемся и вдохновляемся творениями Ирдынеева, Ямпилова, Батуева и многими другими. Гордимся мы и современными композиторами, которых услышим сегодня, Александра Прибылова, Виктора Усовича, Ларисы Санжиевй, Дарьи Коркиной. В прошлом году мы отметили 80 лет Союза композиторов Бурятии. За этот короткий период наши композиторы освоили все жанры музыки — пишут они и оперы, и симфонии, и произведения вокального искусства. И в эту классическую музыку наши творцы вдохнули национальный колорит. Все, что делают эти люди, делается только для одного — чтобы цвела Бурятия, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева



В двух отделениях концерта прозвучали произведения как классиков бурятской музыки Жигжита Батуева, Бау Ямпилова, Дандара Аюшеева, так и современных композиторов республики Виктора Усовича, Ларисы Санжиевой, Пурбо Дамиранова. Для зрителей прозвучали концерт для ятаги Ларисы Санжиевой, кантата-реквием Анатолия Андреева, симфоническая поэма «Сэлгеэхэн Сэлэнгэмнай» Пурбо Дамиранова, концерт для чанзы Виктора Усовича и др.



Программа вечера была исполнена тремя оркестрами города — симфоническим оркестром Бурятского театра оперы и балета под управлением Владимира Рылова, оркестром русских народных инструментов «Забайкалье» (дирижёр Олег Огнев) и оркестром бурятских народных инструментов под управлением Виктора Михайлова.

