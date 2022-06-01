Лучники Аги и Бурятии выявили сильнейших мэргэнов

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского округа

Призовые места достались забайкальским спортсменам



С 28 по 29 мая в Агинском Бурятском округе прошёл командный чемпионат Забайкальского края по стрельбе из лука по национальным правилам «Можо». В нём приняли участие 130 лучников в составе 17 команд Забайкальского края и Бурятии.



По итогам соревнований места распределились следующим образом:



В командном зачёте

Первое место – «СП Зугалай-1»

Второе место – «СП Зуткулей-1»

Третье место – ГО «Посёлок Агинское»



В личном зачете



Среди мужчин

Первое место - Цыдендоржиев Аюр (Зуткулей)

Второе место - Шагдаров Бато (Агинское)

Третье место - Дармаев Арсалан (Агинское)



Среди женщин

Первое место - Молонова Арюна (Агинское)

Второе место - Болотова Аягма (Зуткулей)

Третье место - Дагбаева Намжилма (Зугалай)



Специальные призы

«За лучшее исполнение «Бара» - Батоцыренов Очир (Урда-Ага)

«За наибольшее попадание в ласти» - Батоев Бадма (Южный-Аргалей)

«Самый молодой участник» - Булат П. (Зуткулей)

«Самый возрастной участник» - Намсараев Насан (Урда-Ага)



Также были учреждены специальные призы команде-победительнице СП «Зугалай» и Батоеву Бадме из села Южный-Аргалей, сообщает пресс-служба администрации Агинского округа.

