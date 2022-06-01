Лучники Аги и Бурятии выявили сильнейших мэргэнов

Призовые места достались забайкальским спортсменам
С 28 по 29 мая в Агинском Бурятском округе прошёл командный чемпионат Забайкальского края по стрельбе из лука по национальным правилам «Можо». В нём приняли участие 130 лучников в составе 17 команд Забайкальского края и Бурятии.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
В командном зачёте
Первое место – «СП Зугалай-1»
Второе место – «СП Зуткулей-1»
Третье место – ГО «Посёлок Агинское»
В личном зачете
Среди мужчин
Первое место - Цыдендоржиев Аюр (Зуткулей)
Второе место - Шагдаров Бато (Агинское)
Третье место - Дармаев Арсалан (Агинское)
Среди женщин
Первое место - Молонова Арюна (Агинское)
Второе место - Болотова Аягма (Зуткулей)
Третье место - Дагбаева Намжилма (Зугалай)
Специальные призы
«За лучшее исполнение «Бара» - Батоцыренов Очир (Урда-Ага)
«За наибольшее попадание в ласти» - Батоев Бадма (Южный-Аргалей)
«Самый молодой участник» - Булат П. (Зуткулей)
«Самый возрастной участник» - Намсараев Насан (Урда-Ага)
Также были учреждены специальные призы команде-победительнице СП «Зугалай» и Батоеву Бадме из села Южный-Аргалей, сообщает пресс-служба администрации Агинского округа.
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