В Иркутской области отметили День близнецов

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарска

Праздник провели в Ангарске



Праздник для близнецов, двойняшек и тройняшек «Один в один», посвящённый Международному дню близнецов, состоялся 31 мая в Ангарске. Мероприятие прошло в парке имени 10-летия Ангарска.



В празднике участвовали 192 ребёнка от 0 до 17 лет из 75 семей. Все они общаются в группе «Один в один» одного из мессенджеров. Её администратором стала мама двойняшек, ведущий специалист центра поддержки общественных инициатив Марина Смирнова.



Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, семьи, в которых воспитываются «зеркальные чудеса», приветствовали представители администрации города, отдела ЗАГС и центра поддержки общественных инициатив. Ребята приняли участие в двухчасовой конкурсной развлекательной программе с аниматорами, твистером, мыльными пузырями, воздушными шарами, криошоу. Также были сладости от спонсоров и возможность бесплатно прокатиться на колесе обозрения.



Есть идея сделать праздник традиционным.

