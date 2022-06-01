В Иркутской области отметили День близнецов

Праздник провели в Ангарске
Праздник для близнецов, двойняшек и тройняшек «Один в один», посвящённый Международному дню близнецов, состоялся 31 мая в Ангарске. Мероприятие прошло в парке имени 10-летия Ангарска.
В празднике участвовали 192 ребёнка от 0 до 17 лет из 75 семей. Все они общаются в группе «Один в один» одного из мессенджеров. Её администратором стала мама двойняшек, ведущий специалист центра поддержки общественных инициатив Марина Смирнова.
Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, семьи, в которых воспитываются «зеркальные чудеса», приветствовали представители администрации города, отдела ЗАГС и центра поддержки общественных инициатив. Ребята приняли участие в двухчасовой конкурсной развлекательной программе с аниматорами, твистером, мыльными пузырями, воздушными шарами, криошоу. Также были сладости от спонсоров и возможность бесплатно прокатиться на колесе обозрения.
Есть идея сделать праздник традиционным.
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