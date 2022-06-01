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Юные футболистки Бурятии стали призёрами первенства СФО и ДФО

Юные футболистки Бурятии стали призёрами первенства СФО и ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Селенгинского района
Сборная республики заняла второе место

С 23 по 29 мая в Новосибирске прошло первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в рамках всероссийских соревнований по футболу среди спортивных организаций 2022 года. Соревновались девушки до 13 лет.

В первенстве приняло участие 6 команд. Это команды из Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Барнаула и Бурятии.

По результатам игр сборная Бурятии заняла второе место.

- За сборную Республики Бурятия выступали спортсмены МБУ «СШОР г. Гусиноозёрска»: Лыгжима Ц., Ксения Н., Ксения Т. Тренер Найданов Андрей Николаевич, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
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