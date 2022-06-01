 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июня

31 мая

Популярное

В Забайкалье посчитали дзеренов

В Забайкалье посчитали дзеренов
Общество,  Фото:Сохондинский заповедник
В охранной зоне было замечено более 1000 антилоп

25 мая в охранной зоне Сохондинского заповедника в Забайкалье были проведены визуальные учёты устойчивой группировки монгольского дзерена и журавлей.

- Учётный маршрут был намечен заранее, так как места нахождения этих редких животных хорошо известны. Погода – ясно и тепло, с утра безветренно, затем слабый северо-западный ветер, небольшая облачность. Условия для проведения учётов с утра оптимальные, с 12 часов - заметное марево, искажающее отдалённую перспективу, - рассказал научный сотрудник заповедника Иван Белов.

Основное скопление дзеренов, как и прежде, находилось вблизи границы с Монголией южнее села Тырин. Антилопы держались стадами по 100-200 особей, смешанными составами: взрослые самки и самцы, а также прошлогодний молодняк. Отмечены группы по 10-15 особей и одиночки. Всего в охранной зоне зафиксировано 1057 дзеренов. Около озера были замечены 4 журавля-красавки.

- На медленно движущийся автомобиль УАЗ реакция настороженная – с расстояния в 500 метров дзерены медленной рысью удаляются в сторону, - добавил териолог.

Забайкальский край дзерены заповедник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкальский дартсмен стал призёром чемпионата Монголии
Забайкальский дартсмен стал призёром чемпионата Монголии
Общество, 01.06.2022
Спортсмен стал вторым из 196 участников
В Иркутской области отметили День близнецов
В Иркутской области отметили День близнецов
Общество, 01.06.2022
Праздник провели в Ангарске
Шахматист из Бурятии стал призёром чемпионата ДФО
Шахматист из Бурятии стал призёром чемпионата ДФО
Общество, 01.06.2022
Спортсмен привёз из Хабаровска две награды
В Забайкалье посчитали дзеренов
В Забайкалье посчитали дзеренов
Общество, 01.06.2022
В охранной зоне было замечено более 1000 антилоп
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов
Общество, 01.06.2022
Изменения связаны с проведением путевых работ
В Бурятии провели фестиваль иппотерапии и адаптивной верховой езды
В Бурятии провели фестиваль иппотерапии и адаптивной верховой езды
Общество, 01.06.2022
Очередные «Байкальские самоцветы» прошли под эвенкийские мелодии
Лучники Аги и Бурятии выявили сильнейших мэргэнов
Лучники Аги и Бурятии выявили сильнейших мэргэнов
Общество, 01.06.2022
Призовые места достались забайкальским спортсменам
На «Кругобайкалке» пересчитали медведей
На «Кругобайкалке» пересчитали медведей
Общество, 01.06.2022
На маршруте было зафиксировано 27 бурых хищников
Малые города Бурятии примут участие в конкурсе благоустройства
Малые города Бурятии примут участие в конкурсе благоустройства
Общество, 01.06.2022
Заявки отправили Закаменск и Гусиноозёрск
В Забайкалье выбрали «Семьи года»
В Забайкалье выбрали «Семьи года»
Общество, 01.06.2022
В регионе подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса
Иркутская область и Забайкалье согласились взаимодействовать при ликвидации ЧС
Иркутская область и Забайкалье согласились взаимодействовать при ликвидации ЧС
Общество, 01.06.2022
Документ позволит более эффективно реагировать на риски, возникшие на сопредельных территориях
В Улан-Удэ прошло карнавальное шествие
В Улан-Удэ прошло карнавальное шествие
Общество, 01.06.2022
Карнавальное шествие стало украшением Международного дня защиты детей. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятию приедет фестиваль «Золотая маска»
В Бурятию приедет фестиваль «Золотая маска»
Общество, 01.06.2022
Свои спектакли покажут лауреаты и номинанты главной театральной премии России
В саду вуза Бурятии впервые зацвёл монгольский дуб
В саду вуза Бурятии впервые зацвёл монгольский дуб
Общество, 01.06.2022
Первые плоды от него ожидаются этой осенью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^