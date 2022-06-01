В Забайкалье посчитали дзеренов

Общество, Фото: Сохондинский заповедник

В охранной зоне было замечено более 1000 антилоп



25 мая в охранной зоне Сохондинского заповедника в Забайкалье были проведены визуальные учёты устойчивой группировки монгольского дзерена и журавлей.



- Учётный маршрут был намечен заранее, так как места нахождения этих редких животных хорошо известны. Погода – ясно и тепло, с утра безветренно, затем слабый северо-западный ветер, небольшая облачность. Условия для проведения учётов с утра оптимальные, с 12 часов - заметное марево, искажающее отдалённую перспективу, - рассказал научный сотрудник заповедника Иван Белов.



Основное скопление дзеренов, как и прежде, находилось вблизи границы с Монголией южнее села Тырин. Антилопы держались стадами по 100-200 особей, смешанными составами: взрослые самки и самцы, а также прошлогодний молодняк. Отмечены группы по 10-15 особей и одиночки. Всего в охранной зоне зафиксировано 1057 дзеренов. Около озера были замечены 4 журавля-красавки.



- На медленно движущийся автомобиль УАЗ реакция настороженная – с расстояния в 500 метров дзерены медленной рысью удаляются в сторону, - добавил териолог.



