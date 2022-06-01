В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Изменения связаны с проведением путевых работ



С 3 по 24 июня на железнодорожном участке Юрты – Тимлюй, располагающемся на территории Иркутской области и Бурятии, изменится расписание пассажирских поездов №8 Омск – Владивосток, №12 Самара – Владивосток, №82 Москва – Улан-Удэ, № 4, №62 Москва – Владивосток, № 70 Москва – Чита.



На участке Юрты – Марикта в Иркутской области изменится расписание пассажирских поездов №92 Москва – Северобайкальск, №112 Барнаул – Северобайкальск, №376 Красноярск – Нерюнгри.



Разница с действующим расписанием составит от +2 до +42 минут. Изменения связаны с проведением путевых работ на участке Канск-Енисейский – Иланка в Красноярском крае.



Кроме этого, с 30 июня по 1 августа на участке Северобайкальск – Бирея, располагающемся на территории Бурятии и Иркутской области, изменится расписание пассажирских поездов №91 Северобайкальск – Москва, №92 Москва – Северобайкальск и №112 Барнаул – Северобайкальск.



Разница с действующим расписанием составит от –1 часа 29 минут до +1 часа 55 минут. Изменения связаны с проведением путевых работ на участке Лена – Северобайкальск, сообщает пресс-служба ВСЖД.

