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В Бурятии отопительный сезон завершился во всех районах

В Бурятии отопительный сезон завершился во всех районах
Общество,  Фото:pixabay.com
Подача тепла прекращена на севере республики

Сегодня, 1 июня, завершена подача теплоснабжения во всех районах Бурятии. Соответствующее решение приняли власти республики.

В большинстве муниципальных образований подача тепла была прекращена до 20 мая, за исключением северных районов. Так, в Баунтовском и Северо-Байкальском районах отопительный сезон завершился 31 мая. Отключение отопления стало возможно в связи устоявшейся температурой. Тепло перестаёт поступать в дома, когда воздух за окном прогревается до +8 градусов, и эта температура держится несколько дней.

Теперь специалисты займутся подготовкой оборудования к следующему отопительному сезону. На некоторых объектах ремонтные работы уже стартовали.

- Уже началась подготовка к следующему осенне-зимнему периоду… На первоочередные мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры предусмотрено 150 миллионов рублей из бюджета республики. На эти средства планируется отремонтировать порядка 50 котельных и модернизировать около 3 км теплосетей. Муниципальными образованиями уже разработан план мероприятий и на некоторых объектах работы уже стартовали, – рассказал министр строительства Николай Рузавин.

Отметим, что также в этом году дополнительно было выделено более 70 миллионов рублей из бюджета республики на капитальный ремонт объектов теплоснабжения в городах Северобайкальск и Закаменск. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
Бурятия отопительный сезон ЖКХ

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