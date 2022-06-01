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На Украине погиб военный медик из Бурятии

На Украине погиб военный медик из Бурятии
Общество, 
Алдар Путункеев был выпускником Военно-медицинской академии имени Кирова

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии прапорщик Путункеев Алдар Ринчинович.

Алдар Путункеев родился 24 марта 1998 года в Улан-Удэ. Он был старшим ребёнком в семье.

С 2005 по 2015 годы учился в Орликской средней школе в Окинском районе Бурятии.

- Учителя помнят его как старательного, дисциплинированного, трудолюбивого и внимательного ученика. Они всегда отмечали его успехи в изучении естественных дисциплин, стремление к получению новых знаний. Алдар был творческой личностью, принимал активное участие в конкурсах и праздниках. Увлекался волейболом, борьбой, играл на гитаре. Он был душой компании, инициатором всех интересных дел. Его уважали и любили друзья, на него всегда можно было положиться, - сообщается в группе «Ока-инфо».

Он планировал стать военным врачом и целеустремленно шёл к своей мечте.

После школы поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова (Санкт-Петербург) на факультет «Лечебное дело».

После окончания учебы в 2019 году по распределению академии был направлен в Хабаровский край. Служил фельдшером медицинского отделения медицинского взвода мотострелкового батальона.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, достижения в боевой подготовке и профессионализм был награждён почётной грамотой в 2021 году.

Погиб в ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм.

У Алдара остались родители, жена и двое детей.

Он представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

Гражданская панихида и митинг-прощание состоятся 2 июня в селе Орлик.


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