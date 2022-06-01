На Украине погиб военный медик из Бурятии

Алдар Путункеев был выпускником Военно-медицинской академии имени Кирова



В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии прапорщик Путункеев Алдар Ринчинович.



Алдар Путункеев родился 24 марта 1998 года в Улан-Удэ. Он был старшим ребёнком в семье.



С 2005 по 2015 годы учился в Орликской средней школе в Окинском районе Бурятии.



- Учителя помнят его как старательного, дисциплинированного, трудолюбивого и внимательного ученика. Они всегда отмечали его успехи в изучении естественных дисциплин, стремление к получению новых знаний. Алдар был творческой личностью, принимал активное участие в конкурсах и праздниках. Увлекался волейболом, борьбой, играл на гитаре. Он был душой компании, инициатором всех интересных дел. Его уважали и любили друзья, на него всегда можно было положиться, - сообщается в группе «Ока-инфо».



Он планировал стать военным врачом и целеустремленно шёл к своей мечте.



После школы поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова (Санкт-Петербург) на факультет «Лечебное дело».



После окончания учебы в 2019 году по распределению академии был направлен в Хабаровский край. Служил фельдшером медицинского отделения медицинского взвода мотострелкового батальона.



За добросовестный труд, высокий профессионализм, достижения в боевой подготовке и профессионализм был награждён почётной грамотой в 2021 году.



Погиб в ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм.



У Алдара остались родители, жена и двое детей.



Он представлен к награждению орденом Мужества посмертно.



Гражданская панихида и митинг-прощание состоятся 2 июня в селе Орлик.





