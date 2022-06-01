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Всебурятская «Алтаргана» набирает волонтёров

Всебурятская «Алтаргана» набирает волонтёров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заявки принимаются до 20 июня

Стартовал набор волонтёров на международный бурятский фестиваль «Алтаргана» (0+), который пройдёт 23-24 июля в посёлке Агинское Забайкалья.

- Стать частью волонтёрской команды фестиваля может каждый желающий от 16 лет. Волонтёру «Алтарганы» необходимо знать бурятский язык, быть коммуникабельным, отзывчивым и уметь работать в команде. Каждый волонтёр получит брендовую форму фестиваля, яркие впечатления, заведут новых друзей и станут важной частью значимого мероприятия, - пояснил главный координатор волонтёров «Алтарганы» Ринчин Гармажапов.

Добровольцы будут участвовать во всех этапах организационной работы фестиваля — от подготовки до его закрытия. Также они будут помогать участникам и гостям ориентироваться по посёлку, местам проведения различных конкурсов и соревнований.

Чтобы вступить в волонтёрскую группу, необходимо заполнить заявку и отправить в срок до 20 июня на адрес электронной почты [email protected] с пометкой «Волонтёр». После пройти индивидуальное собеседование, по результатам которого будет сформирован окончательный список добровольных помощников. Отобранные волонтёры должны будут пройти обучение за несколько дней до начала основных мероприятий.

- «Алтаргана» — главное мероприятие по возрождению, сохранению и развитию традиционной культуры бурятского народа. Зародившись в виде песенного конкурса в 1990 году в Монголии, фестиваль вырос в большой и крупный форум, способствующий духовному единению и консолидации народа, проживающего в разных регионах Российской Федерации и других государствах, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Возрастное ограничение 16+
Алтаргана Агинский Бурятский округ фестиваль бурятский язык национальная культура волонтеры

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