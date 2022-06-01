Ожидаются дожди, грозы и ветер
В Бурятии до конца недели не будет жаркой погоды. По прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня максимальная температура воздуха составит +24 градуса. Прохлады добавят дожди и свежий ветер, порывы которого достигнут 20 м/с.
Так, по данным Бурятского гидрометцентра, 2 июня по республике облачно, ночью местами, днём на большей части территории дожди, местами грозы. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 6-11, днём местами до 15-18 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +1,+6, по северу до -1,-4, днём +21,+26, местами +14,+19.
В пятницу, 3 июня, переменная облачность, местами дожди, ночью по северу местами ливни. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +6,+11, местами -1,+4, днём +19,+24, местами +10,+15.
В субботу, 4 июня, местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью +6,+11, местами 0,+5, днём +17,+22, местами +9,+14.
Жары до конца недели в Бурятии не будет
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