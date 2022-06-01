В Бурятии в замещающих семьях за два года погибли 14 детей

Штат специалистов по опеке и попечительству уже давно нуждается в расширении
Правительство Бурятии внесло в Народный Хурал законопроект о расширении штата специалистов по опеке и попечительству. Поправки готовятся в закон «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление». Как сообщал «Байкал-Daily», 24 мая законопроект был одобрен на заседании правительства республики, о чём сообщил глава Алексей Цыденов.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он разработан с целью увеличения штатной численности специалистов органов опеки и попечительства на 53%. Сейчас штат состоит из 78 единиц, а случая принятия поправок вырастет до 120.
Однако и этой цифры будет не совсем достаточно. Так, согласно самой последней методике, со штатом в 120 специалистов в четырёх отдалённых районах органы опеки и попечительства будут укомплектованы только наполовину. В остальных районах укомплектованность составит менее 30 %.
При этом в Бурятии ежегодно растёт численность детского населения. На 1 января 2022 года зарегистрировано 266 282 ребёнка – на 16,% больше, чем в 2011 году. На 33% выросло количество вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 2021 год – 874 ребёнка, а только с начала 2022-го – 658 детей).
На учёте в органах опеки и попечительства состоит 5170 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ведётся работа по защите прав 4883 детей-сирот, достигших возраста 18 лет.
Специалисты также участвуют в профилактической деятельности в отношении более 1,9 тысяч детей из семей риска. За прошлый год отработано более шести тысяч заявлений по различным вопросам, предъявлены иски и подготовлены заключения в суды в защиту более 1,3 тысяч несовершеннолетних.
Нагрузка на одного специалиста по опеке и попечительству превышает возможную в семь-девять раз. Многие не выдерживают и увольняются.
В 2020 году уволились 19 специалистов, в 2021 – 44. На 1 января 2022 года вакантны 10 должностей.
Стаж работы от 0 до 2 лет имеют 45 специалистов (66%), стаж от 3 до 5 лет - семь специалистов (10%), стаж работы более пяти лет – только у 16 специалистов (24 %).
- Высокая нагрузка не позволяет исполнять весь объём задач, отсутствие опыта влияет на качество работы. Следствием недостаточного внимания к данным вопросам, своевременно не принятых мер, являются трагические случаи гибели детей в замещающих семьях. В 2020-2021 годах погибли 14 детей, - сообщается в документе.
Увеличение штатной численности потребует 12 млн рублей в этом году (закон в случае принятия начнётся действовать с 1 июля) и 24 млн – в следующем. Расходы будут изысканы в республиканском бюджете.
Вопрос будет рассмотрен на июньской сессии Народного Хурала.
В Бурятии в замещающих семьях за два года погибли 14 детей
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