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Бурятский омбудсмен помогла осуждённому с выплатой зарплаты

Бурятский омбудсмен помогла осуждённому с выплатой зарплаты
Общество,  Фото:pixabay.com
Прокуратура Бурятии внесла представление администрации колонии

К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился осуждённый, находящийся в исправительной колонии №2. Он пожаловался, что ему не полностью выплатили заработную плату за февраль.

Юлия Жамбалова инициировала проверку.

- В ходе проверки ведомством нарушения по начислению заработной платы. Заработная плата осуждённому за февраль после корректировки табеля учёта рабочего времени выплачена в апреле в полном объёме, - сообщили уполномоченный по правам человека на своей странице.

По фактам нарушений порядка начисления и выплаты заработной платы прокуратура внесла представление в адрес руководства колонии. В самой колонии проведена служебная проверка, виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности.
уполномоченный по правам человека

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