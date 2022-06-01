Прокуратура Бурятии внесла представление администрации колонии
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился осуждённый, находящийся в исправительной колонии №2. Он пожаловался, что ему не полностью выплатили заработную плату за февраль.
Юлия Жамбалова инициировала проверку.
- В ходе проверки ведомством нарушения по начислению заработной платы. Заработная плата осуждённому за февраль после корректировки табеля учёта рабочего времени выплачена в апреле в полном объёме, - сообщили уполномоченный по правам человека на своей странице.
По фактам нарушений порядка начисления и выплаты заработной платы прокуратура внесла представление в адрес руководства колонии. В самой колонии проведена служебная проверка, виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности.
Бурятский омбудсмен помогла осуждённому с выплатой зарплаты
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