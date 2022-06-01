Документ позволит более эффективно реагировать на риски, возникшие на сопредельных территориях
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и губернатор Забайкальского края Александр Осипов сегодня, 1 июня, подписали соглашение о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Подписание проходило в режиме видеоконференцсвязи.
Инициатор заключения соглашения – правительство Иркутской области. Документ предусматривает обмен оперативной информацией, взаимодействие сил и средств территориальных подсистем РСЧС субъектов и лесопожарных формирований. Стороны договорились о согласованности действий на сопредельных территориях по предупреждение и ликвидацию ЧС, включая тушение природных и техногенных пожаров, проведение аварийно-спасательных работ, превентивности действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
С Забайкальским краем граничит территория Бодайбинского района Иркутской области. Земли лесного фонда района занимают 93,5 % всей территории. Протяжённость общей границы с Забайкальем – 520 километров.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, аналогичные соглашения правительство региона планирует заключить с Красноярским краем, Якутией, Тувой и Бурятией.
Иркутская область и Забайкалье согласились взаимодействовать при ликвидации ЧС
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