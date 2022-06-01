Новые сотрудники осваивают профессию
Штат «Заповедного Подлеморья» в Бурятии пополнился новыми сотрудниками отдела охраны. Сейчас они активно вливаются в работу. Молодые инспекторы проходят подготовку по тушению лесных пожаров в горно-таёжных условиях Забайкальского национального парка.
Вновь прибывшие государственные инспекторы впервые примерили на себя жёлто-зелёную одежду лесного пожарного.
Сперва они научились пользоваться в полевых условиях ранцевым лесным огнетушителем «Ермак» (РЛО). Отрегулировав РЛО по фигуре, наполнили его водой из пожарной машины и при помощи гидропульта (ручной насос РЛО) освоили подачу воды на условный лесной пожар.
Вторым этапом обучения было развитие навыков работы в команде с установкой противопожарной высокого давления. Молодые инспекторы развернули напорную линию на окраине леса и по очереди потушили условное возгорание.
В заключение тренировки развернули напорную линию из обычных рукавов от пожарной машины, подключили пожарный ствол и произвели условное тушение.
В пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» сообщили, что поставленные цели тренировки достигнуты, получены и отработаны навыки тушения лесного пожара.
Справка:
«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в Бурятии, в непосредственной близости от озера Байкал. Это Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.
Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.
В нацпарке в Бурятии молодые инспекторы «потушили» пожар
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дмитрий Горлатых погиб 9 мая
Ужинать летом советуют не позже 18-19 часов
Имя Станислава Аригунова будет увековечено в ЛНР
Трамвай отправится в 14:03 по маршруту №4
Это первый в России подобный приговор
В красную зону на карте попали три района
Открытие мини-парков планируется уже этой осенью
Женщины обратились в прокуратуру
Приём состоится на следующей неделе
Приговор суда вступил в законную силу
За медали будут сражаться школьники до 11, 13, 15 и 17 лет
Принять участие могут дети в возрасте от 5 до 17 лет
Местами ожидаются кратковременные дожди
Общество, 31.05.2022
В столице Бурятии пройдёт фестиваль уличных экскурсий «Хото»
Общество, 31.05.2022
В рамках мероприятия состоится массовый заплыв на сап-досках