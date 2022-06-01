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В нацпарке в Бурятии молодые инспекторы «потушили» пожар

В нацпарке в Бурятии молодые инспекторы «потушили» пожар
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Новые сотрудники осваивают профессию

Штат «Заповедного Подлеморья» в Бурятии пополнился новыми сотрудниками отдела охраны. Сейчас они активно вливаются в работу. Молодые инспекторы проходят подготовку по тушению лесных пожаров в горно-таёжных условиях Забайкальского национального парка.

Вновь прибывшие государственные инспекторы впервые примерили на себя жёлто-зелёную одежду лесного пожарного.

Сперва они научились пользоваться в полевых условиях ранцевым лесным огнетушителем «Ермак» (РЛО). Отрегулировав РЛО по фигуре, наполнили его водой из пожарной машины и при помощи гидропульта (ручной насос РЛО) освоили подачу воды на условный лесной пожар.

Вторым этапом обучения было развитие навыков работы в команде с установкой противопожарной высокого давления. Молодые инспекторы развернули напорную линию на окраине леса и по очереди потушили условное возгорание.

В заключение тренировки развернули напорную линию из обычных рукавов от пожарной машины, подключили пожарный ствол и произвели условное тушение.

В пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» сообщили, что поставленные цели тренировки достигнуты, получены и отработаны навыки тушения лесного пожара.

Справка:

«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в Бурятии, в непосредственной близости от озера Байкал. Это Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.

Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.
национальный парк

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