Роспотребнадзор советует жителям Бурятии налегать на капусту и щавель

Ужинать летом советуют не позже 18-19 часов



Управление Роспотребнадзора по Бурятии напомнило правила питания в летнее время. Как правило, летом потребность в энергии снижается по сравнению с зимой. Организм не нуждается в дополнительном обогреве, в связи с чем меняется рацион питания. В первую очередь специалисты рекомендуют сократить калорийность рациона.



- Летом, в сильную жару, наша двигательная активность снижается, следовательно, сокращаются затраты энергии. Логично на период летней жары уменьшить калорийность рациона, причём желательно это сделать за счёт его жировой части. Но это не значит, что жиры надо исключить полностью, они обязательная составляющая нашего питания, поэтому просто замените вредные жиры на полезные, - рассказали в управлении Роспотребнадзора.



Летом вкусовые предпочтения меняются: вместо тёплых пирожков и наваристых супов хочется салатов из свежих овощей и освежающих соков. И это не удивительно, ведь летом наш организм переходит на особый режим, когда жидкость и витамины ему более необходимы, нежели жиры.



Поэтому специалисты советуют включать в рацион больше овощей. Сезонные овощи — идеальная составляющая летнего меню. Кабачки, огурцы, помидоры, капуста, перец и другие овощи восполняют потребность в витаминах, минералах и антиоксидантах. Свежие овощи и зелень желательно сделать основой рациона питания летом.



- Готовьте всевозможные овощные супы, окрошки, рагу, салаты. Помните про изобилие пряных трав и листовых овощей! Салат, щавель, крапива, укроп, петрушка, руккола, базилик… Травы - достойный источник минеральных веществ, витаминов, пищевых волокон и других полезных веществ. Для летнего рациона салат – идеальное блюдо, только заправляйте его не майонезом, а домашним йогуртом, сметаной, растительными маслами или соком цитрусовых, - призвали специалисты Роспотребнадзора.



Также рекомендуется ограничить употребление соли. Специалисты призывают «наслаждаться естественным вкусом овощей» и советуют исключить дополнительное присаливание.



Ни в коем случаем нельзя допускать обезвоживания. Рекомендуется вовремя пополнять запас жидкости в организме, ещё до появления чувства жажды.



- Жажда и сухость во рту уже свидетельствует об обезвоживании организма, этого не следует допускать. Оптимально - выпивать по 2-2,5 литра в день. Утро рекомендуется начинать со стакана чистой питьевой воды, выпитой до завтрака, - отмечают в Роспотребнадзоре.



В течение дня компенсировать потребности в жидкости можно употреблением тёплых чаёв. Полезны чаи с сухофруктами и травяные чаи из свежих трав: мятой, листьями смородины и малины, мелиссой, соцветиями клевера. Очень полезен зелёный чай с мятой или мелиссой и с ложечкой мёда.



- Откажитесь от сладких газированных напитков, которые не утоляют жажду и очень вредны для здоровья, - подчёркивают специалисты.



Также в летний рацион необходимо включать сезонные ягоды и фрукты. Они станут лучшим источником природных витаминов и антиоксидантов. Виноград, клубника, малина, ежевика, абрикосы, сливы, груши, персики, дыни и другие сезонные фрукты, легко усваиваются организмом и являются незаменимыми составляющими летнего меню.



Важно соблюдать режим питания.



- Лето вносит коррективы и в режим питания. Завтракать желательно до 8 утра, обедать – до полудня, а ужинать не позже 18-19 часов. Максимум калорийности должен приходиться на утренний приём пищи, а ужин должен содержать в себе минимум калорий, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



Специалисты отмечают, что к правильному питанию летом требуется привыкнуть. А это значит, что резко менять свой рацион нельзя, лучше делать это постепенно.



